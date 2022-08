El Kick Boxing vivirá una noche a pleno en Comodoro

Con la organización del Team Antileo y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes, esta tarde comenzará a disputarse el Festival de Kick Boxing M30.

El evento, comenzará desde las 18 horas, contando con más de 25 combates en el Gimnasio Municipal N°1 y, por primera vez, las tres peleas principales serán protagonizadas exclusivamente por mujeres.

Con presencia de peleadores de toda la región

Este sábado en la tarde y extendiéndose durante toda la jornada, se desarrollará la M30 de Kick Boxing, que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia y que contará con gran cartelera de peleas amateur y semiprofesionales, destacándose que será la primera vez que los principales combates sean

protagonizados exclusivamente por mujeres.

El evento cuenta con la organización del Team Antileo y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes, y fue contó en su presentación con la presencia del presidente del ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, encabezó la presentación junto a Marcos Antileo (Team Antileo) y Tiara Uribe (Team Antileo), quien en la pelea de semifondo enfrentará a Camila Jaramillo (Team Mellado) por la Copa Fundación del Golfo.

Mientras que, el combate de fondo, que otorgará la Copa M30, lo protagonizarán Fátima de Angelis (Puerto Madryn) y Florencia Lemon (Team Mellado).

Sobre sus expectativas para el sábado Tiara Uribe manifestó que «venimos preparándonos hace mucho, tuvimos un evento hace poco y ahora le seguimos metiendo garra y entrenamiento. Creo que con mi rival vamos a hacer una buena pelea. Que las peleas principales sean de mujeres me parece algo nuevo, que no se vio en Comodoro y está bueno que seamos protagonistas».

En tanto que, Marcos Antileo expresó: «Volvemos al ruedo con una velada de kick boxing, así que estamos contentos por todas las escuelas que se suman y están confiando en el trabajo que venimos haciendo con los eventos. Habrá dos novedades, una serán los mayores de 30 años que debutarán, donde la familia vendrá a apoyar a sus padres que harán sus primeros pasos. La otra novedad es que las tres peleas semiprofesionales van a ser femeninas», destacó.

KICK BOXING – FESTIVAL M30

EN COMODORO RIVADAVIA

Cartelera

Combates M-30 Amateur (dos rounds 2×1)

Daniel Ledesma (Puerto Madryn) vs Aldo Palacios (Team Antileo)

Gisel Giordano (Team Mellado) vs Gabriela Tour (Team Dangal)

Jorge Ramos (Team Mellado) vs Leonardo Vázquez (Team Dangal)

Pablo Pereyra (Team Panachos – Puerto Deseado) vs Federico Puertas (Team Alvar)

Maximiliano Ostapowich (Team Navarro) vs Juan Matano (Team Antileo)

Gabriel Espinoza (Team Dangal) vs Pablo Mayorga (Team Mellado)

Carlos Chequer (Team Alvar) vs Daniel Ledesma (Puerto Madryn Ni Jiang)

Combates amateurs – principales:

Aron Quispe (Team Dangal) vs Cristian Do Santos (Team Penachos)

Ricardo Huilinao (Puerto Madryn) – Cristian Erramouspe (Team Antileo)

Leila Barrientos (Team Pierina) vs Romina Martínez (Team Mellado)

Copa Taller «El Indio»

Alesandro Aguila (Team Pierina) vs Hugo Canteros (Team Antileo)

Peleas Semi Profesionales (3 Round 2×1)

Antonela Oniatirra (Team Alvar) vs Paula Lemon (Team Muñóz)

Copa Fundación del Golfo (semifondo)

Camila Jaramillo (Team Mellado) vs Tiara Uribe (Team Antileo)

Pelea de fondo – Copa Campeona del Evento M-30

Fátima De Angelo (Puerto Madryn Ni Jiang) vs Florencia Lemon (Team Mellado)