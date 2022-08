“El Depo” sumó en Río Cuarto

Este martes por la 27° Fecha de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn igualó en 1 en su visita a Estudiantes de Rio Cuarto, en el cotejo disputado en el Estadio “Antonio Candini”.

Silva abrió la cuenta para el conjunto anfitrión a los 14 minutos del primer tiempo; pero en la segunda parte, lo empató “El Aurinegro” con el gol anotado por Lucas González. El próximo domingo, los portuarios recibirán a Alvarado de Mar del Plata.

Madryn se trae un empate

Un punto importante para continuar con su objetivo de ingresar a Reducido, obtuvo el Deportivo Madryn esta tarde, tras empatar en 1 ante Estudiantes en Rio Cuarto, por la 27° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

En el Estadio “Antonio Candini”, “El Depo” se midió frente al conjunto riocuartense, armando un equipo con diversas variantes con respecto al que el pasado miércoles disputó su encuentro por Copa Argentina: en el sector defensivo ingresaron Hernández Le Pors y Moreno, por Mansilla y Peinipil respectivamente, más el ingreso de Franco Flores, Gonzalo Cozzoni y Lucas Necul, más la presencia de Lucas González por Leonardo Marinucci para acompañar en el ataque a Rodrigo Castillo.

En un partido de tramite parejo en la general, sí hubo mayor tenencia de balón y situaciones de gol por parte del “Depo”, que en los primeros minutos generó chances de peligro al área rival pero que no pudo concretar lo cual si logró hacer el rival: a los 14´, Silva puso el 1 a 0 a favor de los locales.

No mucho más sucedió en el primer tiempo, salvo que sobre el final de la primera parte, hubo gol, del “Depo” pero fue anulado por off side de Hernández Le Pors cuando conectaba el balón para anotar el 1-1 que hubiera sido el resultado parcial.

Al regresar de vestuarios, Deportivo Madryn no dejó de buscar el empate que no solo necesitaba sino que también merecía: fueron varias las chances de gol creadas, cuando recién a los 21 minutos, Lucas González pudo anotar con una buena definición, para el 1-1 que sería el final.

Se dieron algunas chances, pero Madryn no pudo concretar, aunque también sufrió, como la que a los 27 minutos, lo tuvo a Moreno salvando sobre sobre la línea el gol que podría haber aumentado la diferencia a favor del equipo cordobés.

Con este punto, el Deportivo Madryn llega a los 36 puntos, quedando a dos de entrar al Reducido, ubicándose entonces en el 14° escalón. Vale destacar que el “Depo” tiene un partido pendiente, el cual se suspendió por lluvia ante Deportivo Morón, a jugarse el venidero miércoles 10.

El próximo fin de semana por la 28° programación, el equipo que dirige Ricardo Pancaldo jugará como local, el día domingo en el Estadio “Abel Sastre” frente a Alvarado de Mar del Plata, desde las 15 horas.