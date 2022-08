Descubren un cráter submarino de 8 kilómetros de ancho

Hace 66 millones de años, se estrelló un asteroide contra la superficie de la Tierra, dejando un enorme cráter debajo del mar que causó estragos en el planeta. Aunque no es el asteroide que condenó a los dinosaurios a la extinción, sino un cráter previamente desconocido a 400 kilómetros de la costa de África occidental que se creó casi al mismo tiempo.

Uisdean Nicholson, profesor asistente en la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, se encontró con el cráter por accidente: estaba revisando datos de estudios sísmicos para otro proyecto sobre la división tectónica entre América del Sur y África y encontró evidencia del cráter debajo de 400 metros de sedimento del lecho marino. «Mientras interpretaba los datos, me encontré con esta característica similar a un cráter muy inusual, diferente a todo lo que había visto antes», dijo.

Para estar absolutamente seguro de que el cráter fue causado por el impacto de un asteroide, dijo que sería necesario perforarlo y probar los minerales del suelo del cráter. Pero tiene todas las características que los científicos esperarían: la proporción correcta entre el ancho y la profundidad del cráter, la altura de los bordes y la altura del levantamiento central, un montículo en el centro creado por rocas y sedimentos empujados hacia arriba por la presión del impacto. La revista Science Advances publicó el estudio el miércoles.

«El descubrimiento de un cráter de impacto terrestre siempre es significativo, porque son muy raros en el registro geológico. Hay menos de 200 estructuras de impacto confirmadas en la Tierra y bastantes candidatos probables que aún no se han confirmado de manera inequívoca», dijo Mark Boslough, profesor de investigación en Ciencias Planetarias y de la Tierra en la Universidad de Nuevo México. Boslough no participó en esta investigación, pero estuvo de acuerdo en que el cráter probablemente fue causado por un asteroide.

Boslough dijo que el aspecto más significativo de este descubrimiento es que era un ejemplo de un cráter de impacto submarino, del que solo hay unos pocos ejemplos conocidos.

«La oportunidad de estudiar un cráter de impacto submarino de este tamaño nos ayudaría a comprender el proceso de los impactos oceánicos, que son los más comunes pero menos conservados o comprendidos».

Múltiples consecuencias

El cráter tiene 8 kilómetros de ancho, y Nicholson cree que probablemente fue causado por un asteroide de más de 400 metros de ancho que se abalanzó contra la corteza terrestre.

Si bien es mucho más pequeño que el asteroide del tamaño de una ciudad que causó el cráter Chicxulub de 160 kilómetros de ancho que golpeó la costa de México y provocó la extinción masiva de gran parte de la vida en el planeta, sigue siendo una roca espacial bastante considerable.

«El impacto (de Nadir) habría tenido graves consecuencias a nivel local y regional, al menos a través del Océano Atlántico», explicó Nicholson por correo electrónico.

«Hubo un gran terremoto (magnitud 6.5 – 7), tan significativo que sacudió la tierra a nivel local. La explosión de aire se habría escuchado en todo el mundo y habría causado graves daños locales en toda la región».

Habría causado una ola de tsunami «excepcionalmente grande» de hasta 1 kilómetro (3.200 pies) alrededor del cráter, desvaneciéndose a unos cinco metros de altura una vez que llegó a América del Sur.

En comparación, la explosión en el aire de un asteroide mucho más pequeño de 50 metros de ancho en 1908 en Rusia, conocido como el evento Tunguska, arrasó con un bosque en un área de 1.000 kilómetros cuadrados.

«A unos 400 metros, la explosión de aire (que causó el cráter frente a África occidental) habría sido mucho más grande».

La información de microfósiles en pozos de exploración cercanos muestra que el cráter se formó hace unos 66 millones de años, al final del período Cretácico. Sin embargo, todavía hay incertidumbre (margen o error de alrededor de 1 millón de años) sobre su edad exacta.

Nicholson dijo que era posible que el impacto del asteroide estuviera relacionado con el impacto de Chicxulub, o podría ser simplemente una coincidencia: un asteroide de este tamaño golpearía la Tierra cada 700.000 años.

Si está vinculado, el asteroide podría ser el resultado de una ruptura de un asteroide padre cerca de la Tierra, con los fragmentos separados dispersos durante una órbita anterior de la Tierra, o era posible que fuera parte de una lluvia de asteroides que golpearon la Tierra durante un período de un millón de años más o menos.

«Descubrir la edad precisa es realmente crítico para probar esto, nuevamente, solo es posible perforando».

Incluso si estuviera vinculado, habría sido eclipsado por el impacto de Chicxulub, pero aún se habría sumado al conjunto general de consecuencias múltiples, dijo.

«Comprender la naturaleza exacta de la relación con Chicxulub (si la hay) es importante para comprender lo que estaba sucediendo en el sistema solar interior en ese momento y planteó algunas preguntas nuevas e interesantes», dijo Nicholson.

«Si hubo dos impactos al mismo tiempo, ¿podría haber otros cráteres por ahí y cuál fue el efecto en cascada de múltiples colisiones?»