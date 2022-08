Deportivo Madryn perdió con Morón por 1 a 0

El Deportivo Madryn cayó este miércoles ante Deportivo Morón por 1 a 0 en el encuentro postergado de la fecha 25 de la Primera Nacional, que debía jugarse el pasado 23 de julio y debió ser suspendido por malas condiciones climáticas.

El encuentro fue dirigido por Luis “Lobo” Medina y el gol de la victoria fue convertido por Hernández Le Pors, en contra, a los 24 minutos del segundo tiempo tras un balón recuperado en mitad de campo y tras un centro de Bayk.

El «Aurinegro» tuvo la chance de ponerse en ventaja a los 42 minutos del primer tiempo, tras un ingreso de Castillo al área que ganó la posición y de atrás lo derribó Abascia. Fue penal sancionado por el árbitro Lobo Medina y Marinucci se hizo cargo del remate, pero no pudo con el arquero Rojas, que adivinó el palo y la sacó afuera.



Resumen partido

A los 7 minutos se produjo la primera acción de riesgo en el juego y fue para la visita, cuando Levato, de frente al arco y asistido por González, le dio mal y la tiró lejos del arco.

Madryn no podía romper el esquema defensivo del «Gallo» y le costaba juntar pases para llegar claro; y lo hizo a través de un remate largo y desviado de Cozzoni que se fue ancho. Bayk exigió a Bonnin a los 27 minutps con un remate que tomaba altura y el arquero despejó al tiro de esquina. La visita era más y mantenía a Madryn en su propio campo.

Madryn entró al área con maniobra personal de Castillo, que enganchó hacia adentro y metió centro que González anticipó, pero la tiró por arriba del arco.

A los 42 minutos Castillo picó al área y ganó la posición y de atrás lo derribó Abascia. Fue penal sancionado por el árbitro y Marinucci no pudo con el arquero Rojas que adivinó el palo y la sacó afuera.



Fue la última del primer parcial en el que Morón sin generar tanto, controló el juego y no dejó jugar a Madryn.

El segundo parcial no varió en los minutos iniciales, aunque Madryn arrancó con otra postura y más decidido a pararse en terreno rival.

Bonnin tapó lo que era el gol de la visita, cuando Ramos había sacado un fuerte remate tras bajar el balón en el área.

Otra vez Morón atacó al fondo aurinegro y Bayk volvió a exigir a Bonnin que se quedó con el balón.

A los 24 minutos llegó el gol de Morón, tras un balón recuperado en mitad de campo, llegó a Bayk y éste metió centro que Hernández Le Pors convirtió contra su valla.

Migone enganchó hacia adentro sacándose marcas de encima y cerca del área remató cerca del palo izquierdo de Rojas.

Fue la última del partido, Madryn no tuvo más chances de poder llegar al empate y resignó la posibilidad de subirse en esta fecha al Reducido y además, perdió después de 10 fechas en el certamen.