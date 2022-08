Dejó su trabajo fijo en pandemia y elaboró el «Mejor Alfajor Triple del Mundo»

El alfajor es uno de los productos históricamente más populares de la Argentina. A lo largo de los años, distintas marcas, sabores y estilos han sabido conjugar una oferta variada y para todos los paladares, trasladándose a mercados nacionales y regionales.

Del 1 al 6 de agosto, 46 alfajores fueron seleccionados dentro de 15 categorías en el marco del primer Campeonato Mundial del Alfajor, certamen que ubica en el podio mundial al mejor producto con elaboración en nuestro país.

En la categoría de Mejor Alfajor Triple fue distinguido, en primer lugar, el de Chacra Los Retamos, con elaboración en la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut. Se trata de un alfajor triple relleno con dulce de leche y dulce de frambuesa. Al respecto, la responsable de la premiada elaboración, Almendra Guiller Riquelme, relató que «lo del campeonato fue algo que surgió por el empuje de la gente que me apoya, de mi familia, amigos y amigas, de la Comarca en general, ya que el producto está súper valorado y a la gente le encanta».

En diálogo con División Noticias, la propietaria de Chacra Los Retamos reconoció que «nunca pensé que me iba a llevar una medalla de oro, para mí es una sorpresa y lo estoy viviendo con mucha emoción y algo de nervios; es un momento muy importante porque fue una sorpresa» y precisó que «el trabajo que hacemos es muy artesanal, elegí un alfajor triple para la categoría en la que participamos; llevamos uno de dulce de leche y dulce de frambuesa, con cobertura de chocolate semiamargo».

«Lo importante fue poder llevar este alfajor con dulce de frambuesa porque es de nuestra producción familiar y orgánica de frambuesas que tenemos en la chacra; mi madre hace las mermeladas y esa es la parte más rica, por lo que el alfajor también representa el lugar y la zona, los productos locales, y estoy orgullosa de poder llevar los productos de la Comarca Andina al resto del país y que se conozcan», apuntó la responsable de la elaboración del alfajor.

El campeonato «se hizo en Buenos Aires del 1 al 6 de agosto, participaron fábricas de todo el mundo y había diferentes categorías, para todas estaba la medalla de oro y de acuerdo a todos los oros se elegía al mejor alfajor; no hacía falta viajar a Buenos Aires, nosotros teníamos que mandar las muestras y ellos hacían la cata y el análisis, el cual era a ciegas, sin que vieran siquiera el packaging, ya que la categoría de este último era aparte», señaló Guiller Riquelme, agregando que «cuando ellos analizaban los alfajores era como una prueba sensorial, del ruido que hace el chocolate al quebrarse, la textura de la masa, la cantidad del relleno; un análisis fino gastronómico y nosotros enviamos los alfajores, luego de lo cual pasamos a esperar».

«Soy cocinera, muy ‘dulcera’, me encantan las cosas dulces, los alfajores, y lo empecé a hacer para mí. Comencé a convidar y regalar porque hacía tandas de 50 a 60 y me sobraban, y a la gente les encantaban, pedían que les vendiera y que los siguiera haciendo. Y así fue como empezó, luego fue un compromiso y no pude dejar de hacerlos porque la gente los pedía. Comenzamos en mayo de 2020 vendiendo en redes y a gente conocida; entonces, tuve que dejar mi trabajo administrativo para dedicarme a esto», relató, recordando que «había una crisis económica mundial sin precedentes y dejar un trabajo fijo para vender alfajores para mí era un montón; pero me tuve fe y también tenía todo el apoyo de clientes y de gente que me iba conociendo, que le encantaba el producto y me decían que era algo diferente, que acá no se encuentra; y me pedían que apostara porque me iba a ir bien».