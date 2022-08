Defensores de la Ribera se quedó con la primera final

Este sábado se jugó el partido de Ida de la Final del Torneo Apertura de la Liga del valle del Chubut entre JJ Moreno de Puerto Madryn y Defensores de La Ribera.

Con el gol de Matias Canario de penal, “El Defe” se quedó con el triunfo y se lleva una mínima ventaja de cara al juego de Vuelta, a disputarse el próximo fin de semana en la ciudad capital.

“El Naranja” no pudo con Defensores y perdió en casa

Por la mínima diferencia, este sábado en la tarde en Puerto Madryn, Defensores de La Ribera se quedó con el juego de Ida de la Final del Torneo Apertura de la Liga del Valle del Chubut en la rama masculina, tras vencer por 1 a 0 a JJ Moreno en su cancha.

El gol anotado por Matias Canario desde el punto del penal a los 32 minutos del primer tiempo, les alcanzó a los capitalinos para quedarse con la victoria; mientras que “El Naranja” no pudo romper con el cerrojo propuesto por el conjunto verde y amarillo.

Los dirigidos por Andrés Iglesias, tuvieron el balón ,generaron situaciones de peligro que no pudieron concretar y sin merecerlo, cayeron con la única que chance que sí tuvo el conjunto que comanda Isaías Aberasturi.

Ahora, “El Naranja”, deberá salir a buscar el triunfo en Rawson, el próximo sábado, cuando se juegue en el Estadio “El Tehuelche”, el cotejo de Vuelta del certamen, en la que terminará de conocer al campeón en la Primera masculina del futbol valletano.