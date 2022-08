De Mendiguren, sobre Tierra del Fuego: «El primer problema es que no están los dólares»

El Secretario de Producción en el Ministerio de Economía de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, habló sobre el complejo escenario que enfrente la industrial nacional y planteó que «la falta de divisas es un problema coyuntural, no estructural”.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el funcionario sostuvo que «el primer problema es que no están las divisas, no queremos perjudicar a un sector cuando sabemos la importancia de mantener el nivel de actividad. La falta de divisas es un problema coyuntural, no es estructural. La energía nos ha sacado cifras que nadie tenía calculadas, porque el millón de BTU del gas importado se fue de 8 dólares a casi 50 ó 60, y se generó un cuello de botella muy complicado”.

Asimismo, De Mendiguren señaló que “a partir de septiembre esto va a empezar a mejorar, porque las importaciones de combustible dejan de estar en los niveles actuales. La Argentina tiene capacidad de dólares y las exportaciones de este año van a estar en los 90 mil millones de dólares, así que esperamos un buen saldo en la balanza comercial, y esto quiere decir que vamos a salir de este cuello de botella complicado que se generó este año”, expresando que «puedo asegurar que conocemos la situación de Tierra del Fuego y de la industria en general; yo soy industrial y lo conozco en carne propia, tengo una fábrica de calzado y tengo un stock de 15 mil pares, pero no tengo plantillas; es decir que por la falta de plantillas no puedo despachar las zapatillas terminadas”.

Por otro lado, el funcionario manifestó que «ahora asumió el nuevo Secretario de Comercio, nosotros intervenimos con la planificación de la producción, y junto con el Banco Central se está haciendo una sintonía fina. Es un problema que conocemos y toda la energía está puesta en cómo se administra un recurso escaso como el dólar”, remarcando que el ministro de Economía Sergio Massa «ni bien asumió, buscó recursos importantes que no estaban en los cálculos, y pidió una colaboración especial de los sectores exportadores, como la pesca y la agricultura, para tener un refuerzo de reservas de 5 mil millones”.

“Por otro lado, resolvió levantar muchas restricciones que teníamos con organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de las medidas que se venían tomando hay otras adicionales y hay un gran esfuerzo del sector privado, que está colaborando a partir del pedido del ministro Massa”, agregó De Mendiguren, anticipando que para septiembre prevén una mejora en la situación, «ya que la demanda de energía va a caer bastante y fue un tema muy complicado en la Argentina» y aclarando que «a pesar de todo, no faltó gas en el país”.

“Hace tres o cuatro años, el saldo de la balanza comercial era negativamente crónico, y eso se suplía con endeudamiento. Hoy no existe endeudamiento externo y la única forma que tenemos de resolverlo es con economía real, con saldo favorable de la balanza comercial, es decir con los dólares de verdad arriba de la mesa. Eso lo logramos el año pasado, pero a lo mejor no cuidamos en forma adecuada esos dólares que habíamos generado”, mencionó el Secretario, fundamentando que anteriormente “como había dólares, uno no se fijaba bien en qué lo gastaba, y no fue solamente un problema del Banco Central, sino de no tener un régimen administrado, porque prácticamente todo iba por licencia no automática, desde un avión, una lancha, un barco, cosas que no eran para darle prioridad en una crisis al momento de habilitar dólares”.

De Mendiguren subrayó que “el año pasado cualquiera iba a un free shop en Ezeiza y le financiaban a dólar oficial los perfumes y el whisky, cuando la Argentina necesitaba esos dólares en otro lado. Además, eso se presta a un montón de maniobras, legales e ilegales, porque sobrestockearse por las dudas no es ilegal, pero indudablemente se gastan dólares que se podrían haber ido gastando en el tiempo”, añadiendo que «luego está lo abiertamente ilegal que se ha descubierto, como las triangulaciones para subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones, a fin de sacar dólares de la Argentina. En eso se ha avanzado mucho y se han detectado muchos casos. Se les va a dar una oportunidad para que corrijan estas cosas, de lo contrario van a ser acusados por lavado de dinero en los Estados Unidos, como se explicó, porque la triangulación vino por muchos bancos de ese país”, amplió.

“Estamos haciendo un shock de medidas para preservar los dólares que necesitamos para producir”, remarcó, mientras que consultado por el régimen de promoción industrial fueguina, sostuvo: “Nosotros hemos visitado la provincia muchas veces y creemos que el régimen, bien administrado, es clave para la región. Ya se está trabajando para derivar el régimen a otras actividades que tengan más arraigo en la zona y por supuesto sabemos muy bien lo que pasa en la isla y la necesidad de que allí se produzca”. “Si Argentina no crece en forma sostenida y sustentable, todo el resto no tiene solución, como la pobreza y los planes sociales. Los planes uno puede administrarlos, pero para poder suspenderlos tiene que incorporarse la gente a la actividad y eso implica crecimiento económico. Acá se habla de todo, menos de crecer. Esta es mi obsesión y sabemos que es la solución de fondo a los problemas”, concluyó el Secretario.