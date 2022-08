CTERA convocó a un paro nacional docente por la condena a un sindicalista de Chubut

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convoca a un paro nacional docente el próximo miércoles 10 de agosto. La medida es en reclamo contra la “criminalización” del exsecretario general del gremio docente Santiago Goodman condenado por los incendios en la Legislatura de Chubut en 2019.

En diálogo con LU4 Radio Nacional Patagonia, Sonia Alesso referente de Ctera explicó: “el miércoles vamos a estar en la provincia del Chubut, la Junta Ejecutiva de Ctera, la verdad que es grave lo que está ocurriendo en la provincia del Chubut, como ocurre en otras provincias esto se podría haber evitado, se evitaba pagando los salarios de docentes activos y jubilados, un conflicto que no se resolvió adecuadamente a pesar de la intervención de Ctera solicitando que el Estado adelante fondos para la provincia del Chubut”.

Además “hubo seguimiento de compañeros, las fuerzas de seguridad en el juicio en el que se condenó a Santiago Goodman se declaró que los docentes habían sido fotografiados y espiados, algo que viola la ley de seguridad de la nación, la vigilancia, el espionaje interno, sobre eso no ha habido ninguna medida, no vimos una intervención de un juez pidiendo que se abonen los salarios”.

La dirigente recordó que el pago escalonado en Chubut afectó a la comunidad en general. “Esto afecto a la provincia en general, médicos, policías y al comercio por el impacto. Nos parece grave porque debería haber habido una intervención pronta del poder político para resolver estos temas”.

Por otro lado, desde Ctera se solicitará acompañamiento de organizaciones e instituciones de Derechos Humanos para los trabajadores de Chubut por lo que representa la condena a Santiago Goodman. “Estamos poniendo todos los abogados que tenemos de Ctera para la defensa de Goodman, pero también vamos a hacer una denuncia a nivel nacional a la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación, al CELS y también lo denunciaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.