Concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes 2022

El Fondo Nacional de las Artes anunció la apertura del tradicional Concurso de Letras que otorgará premios de 250, 200 y 150 mil pesos para los ganadores en cada una de las categorías.

Este martes 23 de agosto comenzó la inscripción y los postulantes podrán aplicar hasta el 13 de septiembre, únicamente a través de la plataforma: app.fnartes.gob.ar.

Las categorías dispuestas son Cuento, Novela, Novela Gráfica, Ensayo/No Ficción y Poesía. La categoría Ensayo/No Ficción incluye, a su vez, obras inscriptas en el género de Ensayo literario, Crónica, Biografías, Memorias o Reportajes. Por cada categoría habrá tres premios: $250 mil (Primer Premio), $200 mil (Segundo Premio), $150 mil (Tercer Premio).

Las obras serán evaluadas por un Jurado integrado por: Miguel Ángel Vitagliano, Edgardo Patricio Scott y Luisa Valenzuela (Novela); Alejandra Kamiya, Marcos Herrera, Horacio Fiebelkorn (Cuento); Paula Jimenez, Valeria Pariso y Silvana Franzetti (Poesía); Paula Pérez Alonso, Teresa Arijón y Flavia Costa (Ensayo/No Ficción) y Diego Agrimbau, Dolores Alcatena y Gato Fernández (Novela Gráfica).

¿Quiénes pueden participar?

Escritores e ilustradores argentinos y extranjeros mayores de 18 años que residan legalmente en el país. Podrán presentarse obras de autoría compartida, pero no se aceptarán creaciones colectivas, compilaciones, ni obras creadas por más de dos autores.

Quedan excluidos: el personal del FNA y sus familiares, los ganadores del Concurso de Letras 2021, y beneficiarios de otras convocatorias pasadas que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.

Cada participante podrá presentar una única obra por género. La obra deberá ser inédita y en idioma español. No tiene que haber sido publicada en ningún medio físico o virtual ni haber recibido otros premios nacionales o internacionales anteriormente.