Chubutenses hacia el Nacional U23

De cara al próximo Campeonato Nacional de Atletismo U23, los atletas chubutenses están transitando su preparación para cumplir su mejor perfomance en el certamen que tendrá lugar en Misiones.

Del evento, serán parte deportistas como ser Marcos Villagra de Puerto Madryn y Rodrigo Roberts de Esquel. Este último, previo a su viaje a Posadas, diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes.

Hacia la cita Nacional en Misiones

El atleta cordillerano, Rodrigo Roberts, participará el próximo fin de semana, como integrante de la Selección de Chubut, del Campeonato Nacional de Atletismo U23 que se desarrollará en Posadas, Misiones.

Vale destacar que Roberts, lleva solo un año de actividad en la disciplina y luego de superar una lesión se encuentra trabajando en el team del destacado deportista, Joaquín Arbe.

El esquelense antes de viajar al evento nacional dialogó con prensa de Chubut Deportes y comentó que “yo jugaba al fútbol, todo comenzó en la pandemia que no volvía el fútbol y entonces se me dio por correr para volver a agarrar ritmo porque había subido un par de kilos. Con el tiempo vi que me estaba yendo bien con el atletismo y empecé a tomar con más seriedad a la disciplina, porque noté buenos rendimientos en cada una de las competencias”.

“Estoy muy agradecido de tener al número 1 de entrenador porque todos los días aprendo algo nuevo con él”, aseguró con respecto a compartir sus entrenamientos con el atleta olímpico, Joaquín Arbe.

En tanto, comentó detalles sobre su última participación en el Medio Maratón de Buenos Aires al decir que “aunque la preparación fue muy corta me fue muy bien porque logré bajar mi marca en dos minutos” y agregó que “estoy con mucha ansiedad, un poco nervioso y con muchas ganas de correr este nacional de mi edad, ya que son mis primeras carreras en pista y que corro con clavos”, remarcó.

“La preparación fue muy buena porque fuimos a la altura de Cachi (Salta) con mi entrenador y un compañero, Carlos Colenicul. Estuvimos 3 semanas muy duras en la altura pero una experiencia muy linda, donde van atletas de todo el país y de varios de Sudamérica, buscando el mejor rendimiento para las distintas competencias”, comentó.

Vale destacar que Chubut, estará representado también en este Nacional U23, por el atleta de la Escuela Municipal de Atletismo de Puerto Madryn, el joven Marcos Villagra.