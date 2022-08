Ayala: «En el último trimestre nos sentaremos a evaluar recomposiciones salariales»

El ministro de Gobierno de Chubut, Cristian Ayala, adelantó que desde el Gobierno Provincial se reunirán progresivamente con los gremios que nuclean a la administración pública para analizar, durante el último tramo del 2022, el escenario económico y financiero de Chubut y, de este modo, llevar adelante una nueva negociación salarial.

En diálogo con AzM Radio, anticipó que «tenemos previsto, para el último trimestre del año, comenzar las reuniones para revisar la situación económica y financiera de la provincia, ver las proyecciones que tenemos y evaluar la posibilidad de encarar algún tipo de recomposición para el último trimestre del 2022, es lo que estamos haciendo con todos los sectores» y agregó que «vamos a comenzar con la gente de Salud, Ley 1.987, Pesca, y tenemos previstas fechas concretas de reunión para mostrarles los números de la provincia, ver qué disponibilidad hay y de qué manera podemos recomponer, entre todos, el salario; esto lo buscamos a través del consenso como lo hemos venido haciendo».

En el mismo sentido, el funcionario de cartera indicó que «lo que estamos haciendo desde el Gobierno Provincial es tratar de tener previsión; se ha logrado cumplir con el pago de haberes en tiempo y forma, se ha cumplido con el pago de aguinaldo en tiempo y forma, estamos trabajando en normas convencionales y mejoras en las convenciones colectivas de trabajo, recategorizaciones y recomposiciones salariales, y siempre a través del consenso», sumando a ello que «siempre han sido muy respetuosas las entidades sindicales, hemos mantenido un buen diálogo y en cualquier situación es importante la paz social para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos».

«Tuvimos una reunión con el sector de Salud, y en la misma, uno de los representantes de la mesa me transmitió que ellos, el año pasado, llegaron a hacer huelgas de hambre y reconoció que dieron una pelea de la cual ahora se dieron cuenta que es preferible sentarse en la mesa con la información que nosotros le proveemos y tratar de conseguir las mejoras para los trabajadores en la mesa de diálogo. Creo que ese es el camino cuando uno tiene un interlocutor, a veces hay una postura muy rígida y que no escucha. Pero hay una necesidad muy grande de los trabajadores por ser escuchados empáticamente y que se les brinde una solución, por más de que la misma no satisfaga. Hemos aprendido mucho de estas negociaciones», reflexionó Ayala.