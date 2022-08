Arcioni entregó equipamiento a la Policía del Chubut por más de 35 millones de pesos

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles la entrega de equipamiento táctico y de seguridad a efectivos de la Policía del Chubut. Se trata de 500 chalecos balísticos, 150 cascos y 150 escudos de protección anti tumultos adquiridos por el Estado Provincial mediante una inversión de 35.310.000 pesos.

El acto tuvo lugar este mediodía en la sede de la Administración de Vialidad Provincial, en Rawson. Participaron además el ministro de Seguridad, Miguel Castro; el jefe de la Policía, César Brandt; integrantes de la Plana Mayor; el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; el secretario de Trabajo, Tobías Gaud; la presidenta de la AVP, Cynthia Gelvez; los subsecretarios de Seguridad Vial, Pablo González; y de Coordinación y Gestión, Alejandra Paz; el secretario de Gobierno de Rawson, Miguel Larrauri; y personal policial.

Inversión en seguridad

En su discurso, Arcioni remarcó que “es un día importante, son esos pequeños gestos y actitudes que uno va teniendo cumpliendo con la palabra. Recuerdo cuando dijimos que íbamos a empezar a reequipar a la Policía, lo venimos demostrando desde el primer día que nos comprometimos con motos, con vehículos, con camionetas, hoy más 36 millones en equipamiento”.

En ese sentido, el mandatario detalló que “autoricé al Ministro de Economía para que coordine con su par de Seguridad un requerimiento del propio Ministro Castro por 38 millones para compra de armamento y municiones”.

“También ya está autorizado y en proceso de compra de los 50 millones para equipamiento de los Centros de Monitoreo. Esto se suma a lo que venimos haciendo con la compra de vehículos. Venimos cumpliendo con la palabra, la semana anterior entregamos 15 vehículos Fiat Cronos, se están encargando más camionetas y vehículos”, destacó.

El Gobernador también se refirió al acompañamiento “a la fuerza con recomposición salarial, tratando de ser equitativos; pero lo importante es cumplir la palabra y por sobre todas las cosas, con un área tan importante para la Provincia y para los ciudadanos”, remarcó.

Asimismo, el mandatario provincial añadió que “continuamos con las distintas capacitaciones y así vamos fortaleciendo un recurso humano de excelencia como lo es nuestra Policía. Vamos a seguir acompañando y cuidando porque en definitiva es lo que todos necesitamos. Que nos cuiden como lo vienen haciendo. No tengo más que palabras de agradecimiento y la mejor manera de demostrar un agradecimiento y reconocimiento es acompañarlos ante las necesidades que tiene la fuerza”.

“Queda mucho camino por recorrer, pero lo importante es que vamos paso a paso. También estamos abocados a la infraestructura en las comisarías, llevamos invertidos unos 200 millones en las distintas dependencias”, apuntó.

Protección policial

Tras la entrega, el ministro de Seguridad, Miguel Castro, destacó “la decisión política tomada por el Gobernador de la provincia de equipar a la institución policial, que no se ciñe exclusivamente a comprar vehículos para la prestación del servicio en particular, sino que abarca el equipamiento integral del policía que tiene que cumplir su tarea todos los días”.

El funcionario reveló que los elementos entregados este miércoles demandaron una inversión superior a los 35 millones de pesos. “Es una decisión central para la seguridad de nuestros policías, estos chalecos salvan las vidas de nuestros servidores públicos al igual que los elementos de protección anti tumultos que permiten que el policía pueda cumplir su tarea protegido, y que en su tarea no genere ninguna una cuestión de perjuicio hacia terceros”.

Castro consideró que “teniendo el equipamiento adecuado como éste se pueden cumplir las tareas de seguridad mucho mejor, más eficientes y cubriendo la seguridad de nuestros policías”, por lo que agradeció al mandatario provincial “por esta decisión para con nuestra institución policial, y muchas gracias también por acompañarnos en esta tarea difícil que es brindarle la mayor seguridad posible a cada uno de los habitantes de la provincia”.

Equipamiento

Durante el acto encabezado por el mandatario, fueron entregados 500 chalecos balísticos tácticos RB2; 150 unidades cascos tácticos RBN; y 150 escudos de protección anti tumultos rectos especialmente diseñado para la protección del personal policial en contingencias hostiles que involucren a gran cantidad de personas.