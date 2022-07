Vélez eliminó a River en una polémica noche cruzada por el VAR

El miércoles en la noche, se jugó el partido de Vuelta del cruce de Octavos de Final por Copa Libertadores entre River Plate y Vélez Sarfield.

Fue empate en 0, con clasificación a la próxima instancia para «El Fortín», que sostuvo la diferencia que había obtenido en la ida, al ganar por 1-0. «El Millo» marcó un gol, pero por decisión del VAR, el árbitro Roberto Tobar lo anuló.

En una noche polémica, «El Millo» fuera de la Copa

River Plate quedó eliminado por Vélez Sarsfield al empatar sin goles en el estadio Monumental después del 1 a 0 favorable a los de Liniers en la ida, en una noche con polémicas originadas en el VAR, y ahora el «Fortín» se enfrentará a Talleres, de Córdoba, en cuartos de final, luego de que éste dejara en el camino previamente a Colón, en Santa Fe.

La noche en el Monumental estuvo justamente envuelta por una gran polémica a raíz del gol anulado al cordobés Matías Suárez, a instancias del VAR, por el árbitro chileno Roberto Tobar, ante una supuesta mano que aparentemente no cometió, cuando faltaban 10 minutos para el final.

La repetición en cámara lenta, una y otra vez, mostró que el atacante de River no tocó la pelota con la mano y le ganó la posición de forma lícita al defensor uruguayo Matías De los Santos.

Tobar, que estaba dispuesto a cobrar el gol de River, fue llamado por el VAR y durante largos cinco minutos, ante la presión de un Monumental lleno, anuló el gol del ingresado Suárez.

Con este resultado, Vélez jugará los cuartos de final ante Talleres, de Córdoba. que eliminó a Colón con el triunfo 2-0 (1-1 en la ida).

La palabra de Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, manifestó que lo que se llevó de la eliminación sufrida la noche del martes por la Copa Libertadores, a manos de Vélez Sarsfield en el estadio Monumental, fue «la bronca por la injusticia» del gol anulado a instancias del VAR por una aparente mano del autor del tanto, Matías Suárez.

«Que los árbitros vayan a cobrar algo que no existe es un dejo de injusticia total. Fuimos perjudicados por ese fallo que sanciona una mano que no se ve, porque no hay claridad en la imagen. La injusticia es la que genera la bronca», destacó Gallardo en la conferencia de prensa post empate sin goles ante Vélez Sarsfield, que terminó clasificándose a cuartos de final por el 1-0 logrado en la ida en Liniers.

«Después está la ilusión rota de no poder llegar más lejos en esta Libertadores. Porque con ello también pretendíamos ir mejorando nuestro nivel», apuntó.

Al comparar un partido y otro, refirió que la noche del martes River «se ponía a tiro en el resultado global con ese gol anulado. Y quedamos cerca después de haber jugado mal en la ida, como lo dije en ese momento. Pero la falta de criterio arbitral termina dañando al fútbol, porque lo que nos pasó esta vez a nosotros mañana les va a pasar a otros».

«Y los árbitros son los responsables de que el juego no fluya, porque cortan permanentemente los partidos. Y después no dan el descuento que corresponde. Por eso la bronca por la injusticia es lo que tenemos ahora. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde para no poder pasar una serie que nunca fue fácil», explicó.