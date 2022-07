Luego de varias idas y vueltas, Valeria Saunders no asumirá como ministra de Educación del Chubut. Así lo manifestó a través de la cuenta de Twitter Bloque Chubut al Frente – Esquel, donde expresó: «Al no estar garantizadas las cuestiones mínimas, NO asumiré como Ministro de Educación de la Provincia del Chubut».

De esta manera, la actual concejala de la ciudad cordillerana retiró su pedido de licencia que iba a ser tratado por el Concejo Deliberante de Esquel, en una decisión que sorprendió a todos.

Ante esta situación, el gobernador Mariano Arcioni se encuentra reunido con parte de su Gabinete para ver los pasos a seguir.