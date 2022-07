Trelew: obras por más de 2300 millones para el Moreira

El intendente Adrián Maderna rubricó, junto a representantes del MTE, con la titular de la Secretaría de Infraestructura Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño, obras de pavimento, red de agua, red de electricidad, red de cloacas, red peatonal, un espacio parquizado, un Centro de Salud, un Salón de Usos Múltiples, entre otras, por más de 2300 millones de pesos, que serán destinados a los barrios Moreira 3 y 4.

En instalaciones del predio del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en el barrio Moreira, y ante la presencia de cientos de vecinos, representantes de organizaciones sociales, Cooperativas y Sindicatos, el intendente Adrián Maderna encabezó un acto que catalogó como “un día histórico”, dado que según calificó “se está hablando de la obra más importante de los últimos 30 años en la ciudad”.

Adrián Maderna estuvo acompañado por la Secretaria de Infraestructura Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño; el Senador Nacional, Carlos Linares, los diputados provinciales José Giménez y Leila Lloyd Jones, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, los ediles Héctor Castillo, Lorena Alcalá, Olga Godoy y Carol Williams; además del presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabricio Petrakosky, y los representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Trelew.

Maderna agradeció al Presidente

“Hoy es un día histórico, porque no estamos hablando de tapar baches o de una coyuntura, estamos hablando de la obra más importante que tiene la ciudad de Trelew en los últimos 30 años. Es un agradecimiento enorme a nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández; al Ministro, Juan Horacio Zabaleta; y a Fernanda Miño, por supuesto. Pero también al trabajo de los equipos técnicos del MTE, del Municipio, de la FISU, de la Cooperativa Eléctrica, porque cuando hay un concepto de unidad y se piensa en la gente, los resultados se empiezan a ver”, detalló el primer mandatario de la ciudad durante su discurso ante los presentes que colmaron el predio.

En el mismo sentido, agregó: “Estamos hablando de obras que van a transformar a la ciudad de Trelew. La ciudad, por más que les moleste a muchos, es una sola. No está dividida por una barrera imaginaria entre los que más tienen y los que menos tienen. Estamos hablando de ciudadanos con derechos. Y acá, en los barrios Moreira 3 y 4, estamos a punto de poder percibir obras que van a transformar la vida de toda la comunidad. Estamos hablando de cloacas, alumbrado, viviendas, pavimento, tendidos eléctricos, plazas, espacios deportivos, centro de salud, SUM, entre otras. Esto no tiene precedentes en la ciudad de Trelew”.

Por último, Maderna también se refirió a las críticas sistemáticas que se vienen realizando desde algunos sectores de la oposición, y puso de relieve la importancia de la decisión política del Estado Nacional de avanzar con esta clase de proyectos. “Para aquellos que se quejan, esto genera compre local. Porque una empresa, una cooperativa, que tiene que hacer una obra utiliza un corralón, concurre a un autoservice, van a la zapatillería, a un comercio local. No se va a Estados Unidos, o a otro lugar del exterior. Queda acá en la ciudad. Por eso, hay que agradecer también que, este Gobierno Nacional, ha seleccionado personas como Fernanda Miño, que tienen vocación social, que la han pasado mal, y que tiene una visión integradora. También voy a agradecer al Concejo Deliberante de Trelew, porque vamos a pedir una autorización especial mañana, para poder ratificar este convenio, dado que los plazos exceden mi mandato, entendiendo que por fortuna se trata de muchas obras para la ciudad”.

“La felicidad de los pobres”

Fernanda Miño, secretaria de Infraestructura Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se mostró complacida de poder llegar a la ciudad con esta fuerte inversión del Estado Nacional, producto en parte del impuesto a las grandes fortunas. “Me llena de felicidad poder firmar estos convenios, que se suman a otros que ya rubricamos sobre redes eléctricas. Cómo les jode a algunos la felicidad de los pobres. Estén lejos de esa gente que se pone triste por la felicidad de los que menos tienen. Que me pregunten a mí a dónde va el aporte de las grandes fortunas. Lo llevo a la casa de las compañeras como las que visité esta mañana en Trelew. Y así como estamos trabajando en Trelew, lo estamos haciendo en otros 560 barrios de toda la Argentina. Y lo estamos haciendo con todo el mundo, con provincias, con municipios, con iglesias, con movimientos, con sindicatos”.

Y agregó: “Me enorgullece mucho este momento porque yo vengo de un lugar como este y es como si me pasara a mí. Este es un trabajo en marcha, con los compañeros del municipio, de la organización, en conjunto a nuestros equipos, quienes comenzaron a diseñar estos proyectos. Y cuando se inician las obras se resignifica el esfuerzo que hacen muchos compañeros. Acá vinimos desde el Estado a traer un aporte a una obra que ya está en proceso, porque hoy me tocó visitar a vecinas del programa ‘Mi Pieza’, que ya son más de 200 en la ciudad. Y que con este aporte, que tenemos en el Fideicomiso, podemos trabajar y concretar los sueños de las compañeras y cambiar un poco su historia”.