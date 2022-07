The Princess: HBO le puso fecha al estreno al documental sobre Lady Di

The Princess, una mirada íntima e inmersiva sobre la vida de Lady Di, se estrenará en HBO el próximo mes.

La película se estrenará el sábado 13 de agosto para coincidir con el 25.º aniversario de la muerte de Diana Spencer el 31 de agosto. Estará disponible para transmitir en HBO Max el mismo día.

Ed Perkins («Black Sheep»), quien dirigió la película documental, utilizó solo imágenes de noticias de televisión y otros registros públicos para volver a contar la historia de la princesa del pueblo. También aborda la relación de Diana y Carlos, el Príncipe y la Princesa de Gales, que sirvió de forraje para los tabloides durante casi dos décadas a través de su boda, el nacimiento de sus dos hijos y su amargo divorcio.

Según el lema de la película, The Princess se describe como “una inmersión visceral en la vida de Diana bajo el constante ya menudo intrusivo resplandor de los reflectores de los medios. La película se desarrolla como si fuera en el presente, permitiendo a los espectadores experimentar la abrumadora adoración, pero también el intenso escrutinio de cada movimiento de Diana y el juicio constante de su personaje.

A través de material de archivo, la película es también un reflejo de la sociedad de la época, revelando las propias preocupaciones, miedos, aspiraciones y deseos del público. La trágica muerte de la princesa Diana, causada en parte por una persecución a alta velocidad de los paparazzi, fue un momento de reflexión tanto para el público como para la maquinaria mediática que alimenta. Sin embargo, después de casi 25 años desde la muerte de la princesa Diana, ¿realmente ha cambiado algo?

The Princess se presentó por primera vez en el Festival de Cine de Sundance de este año con críticas positivas.