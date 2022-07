Sol y Adrián Muruchi, en el Argentino

Los ajedrecistas de Comodoro Rivadavia, Sol y Adrián Muruchi participaron por tercera vez del Campeonato Argentino de Ajedrez (categorías infantiles y juveniles) disputado la semana pasada en Villa Martelli, zona norte del Gran Buenos Aires.

Los chubutenses, consiguieron una interesante actuación: en el caso de Adrián, participó en Sub-14 y fue 12° mientras que su hermana obtuvo la cuarta posición en Sub-12.

Los Maruchi y otra gran perfomance en el Argentino

Los hermanos comodorenses Adrián y Sol Muruchi protagonizaron el Campeonato Argentino de Ajedrez de categorías infantiles y juveniles en Buenos Aires, donde se destacaron con buenas actuaciones, realizando por tercera vez la experiencia nacional, acompañados por su familia.

Adrián, de 13 años, fue duodécimo en la categoría Sub-14, mientras que Sol, de 11 años, obtuvo el cuarto puesto y estuvo muy cerca de lograr el podio en Sub-12.

«Es la tercera vez que participan del Argentino. Siempre venimos con mucha fe en los resultados. En primera instancia conocer gente nueva del ámbito del ajedrez, y después está el hecho que, además de hacer amistades, es un torneo muy competitivo. Clubes de Buenos Aires, San Luis, Rosario, vienen muy organizados, vienen a competir, vienen a ganar», comentó Hernán Muruchi, padre de los hermanos ajedrecistas.

Los hermanos Muruchi viajaron junto a sus familiares, representando a la FACH (Fed. de Ajedrez Chubutense) y al Club Mundo del Ajedrez de Comodoro Rivadavia, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

«Al Club un agradecimiento eterno por darnos esta oportunidad, abrirle las puertas a mis hijos. Son todos jóvenes del club, todos ajedrecistas que le ponen mucho empeño al ajedrez, a la incorporación social de los niños. Está lleno el club y eso es importante. A Comodoro Deportes que siempre gestiona colaboración para los que vienen a participar. Este año vinimos solo nosotros de Comodoro, otros años vinieron más chicos. Agradecimiento eterno, porque ellos solo pueden participar hasta Sub-20 y a cada año que pasa, se les va. Después jugarán solo torneos absolutos», explicó Hernán Muruchi.

«El torneo estuvo difícil, todos los jugadores muy preparados para ganar el torneo. Eso me impresionó mucho, algunos jugadores mostraron mucho potencial», expresó Adrián Muruchi, de 13 años, quien tiene por delante compromisos locales y regionales para el segundo semestre.

Por su parte Sol Muruchi, señaló: «Estuvo muy bien, muy nerviosa. Obtuve un cuarto puesto, están todos preparados. Pero salimos bien. Le meto dos o tres horitas de práctica al ajedrez, porque también tengo escuela. Hago partidas virtuales. Compito con quienes están en internet. Ahora me quedan torneos de segunda categoría en Comodoro».

«Me siento feliz por darles esta oportunidad de traerlos, porque es todo un sacrificio para mí. No es fácil venir, hay que dejar de hacer muchas cosas. Sacrificar otras cosas, y lo hago por ellos. Como todo padre seguramente haría por sus hijos, que hagan lo que le gusta y apoyarlos. Ellos se esmeran estudiando, hacen la tarea en la escuela, estudian hasta tarde, se levantan temprano. Cómo no traerlos, a este torneo. Eso me llena de satisfacción también, de alguna manera, poder cumplir con ellos», resaltó el padre de los ajedrecistas, Hernán Muruchi.

Tanto Sol como Adrián participarán en este segundo semestre de diversos torneos tanto locales como regionales, destacándose el Absoluto Provincial para Adrián Muruchi a fines de agosto, también los abiertos de Trelew, Puerto Deseado y Puerto Madryn, entre octubre y noviembre.