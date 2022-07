Sastre recibió a vecinos que fueron engañados para conformar una asociación civil

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió hoy a un grupo de vecinos de la ciudad que solicitó una reunión con el jefe comunal para comunicarle sobre una situación que habían padecido y por la cual le solicitaron apoyo y acompañamiento.

Los ciudadanos afirmaron que fueron convocados por un hombre, junto a otros actores de la sociedad, que les había solicitado avales para conformar una asociación civil y ahora temen que su nombre y su cargo dentro de dicha entidad sean utilizados para realizar futuras estafas. A cambio, esta persona habría prometido terrenos, viviendas prefabricadas y las gestiones correspondientes para avanzar en distintos trámites personales, algunos vinculados a la salud de adultos mayores y con necesidades urgentes.

Posterior a la firma para la conformación, los vecinos afirman que esta persona los bloqueó y no les dio más respuestas sobre la situación particular de cada uno de ellos.

Ante esta situación, el intendente se comprometió en hacer lo que está a su alcance para brindar las soluciones requeridas por los ciudadanos, que en este caso se sintieron estafados, y para evitar que esto mismo le suceda a otras personas y dar intervención a la Justicia si correspondiese. El jefe comunal remarcó que siempre ha estado a disposición cuando solicitaron su acompañamiento y que este caso no iba a ser la excepción.