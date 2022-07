Rawson: acuchilló a su madre, se fugó y lo recapturaron

La jueza penal de garantías de Rawson, Karina Breckle resolvió abrir la investigación por dos delitos en contra de un hombre de 27 años con domicilio en el Área 16 de Rawson, que el domingo pasado en horas de la madrugada en medio de una disputa familiar, le produjo un corte con un cuchillo a su madre. Luego de ser detenido se fugó de una dependencia policial de Trelew hasta ser recapturado cuando intentaba regresar a Rawson en un taxi.

En una audiencia de control de detención y apertura de la investigación realizada este domingo a última hora de la tarde en la Oficina Judicial de Rawson, la procuradora fiscal Eugenia Domínguez dio cuenta del incidente que ahora comienza a investigarse y en donde se encuentra imputado J.C.

El imputado vivía junto a su madre y la pareja de esta, en una casa del Área 16 de la ciudad de Rawson.

El incidente se produjo pasadas las cinco de la madrugada de este último domingo, luego que el ahora imputado llegara borracho a su casa. Allí se generó una discusión con la pareja de su madre que fue subiendo de tono hasta que, al intervenir la mujer, se produjo un forcejeo que terminó con la mujer lesionada con un corte en su mano derecha producido con un cuchillo.

Al llegar la Policía, el imputado se intentó fugar por una ventana, pero fue detenido. Trasladado a la Comisaría de Rawson, realizadas las primeras actuaciones y al no disponerse en ese lugar de calabozos, fue trasladado a Trelew, desde donde se fugó de una dependencia policial. Alertados los efectivos de la zona, se realizó un operativo cerrojo hasta que finalmente fue recapturado cuando intentaba ingresar a Rawson en un taxi por la Ruta Provincial 25.

En la audiencia se le imputaron los delitos de lesiones con arma blanca en el contexto de violencia de género, además del delito de evasión en carácter de autor. El imputado no posee antecedentes delictivos y con acuerdo entre Fiscalía de Rawson y el defensor oficial Miguel Lugo, la jueza Breckle resolvió la prohibición de acercamiento de J.C. a su madre por el plazo de seis meses, no mantener con ella ningún tipo de contacto y obligación de presentarse semanalmente en la Oficina Judicial de Rawson para certificar su presencia en la zona.

Ahora J.C. se irá a vivir a la casa de su padre, domicilio donde además será notificado de las citaciones penales por el proceso penal que se le abrió el domingo pasado.