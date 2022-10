Puerto Madryn tendrá una nueva Escuela Técnica

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni encabezó este martes el lanzamiento de la Escuela Técnica Pública de Gestión Privada de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD) de Puerto Madryn, donde realizó la entrega de un aporte de 60 millones de pesos a través de la fundación del Banco del Chubut, para la construcción de la primera etapa del edificio educativo.

Acompañaron al mandatario provincial en el acto desarrollado en la sede de la CAMAD, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, el secretario de la Gobernación, Alejandro Sandilo, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, el presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo, el vicepresidente, Rodrigo Gaitán, el titular de la institución Cámara Pablo Tedesco, la gerente y apoderada del Proyecto de la escuela, Gabriela Pastore y demás miembros de la comisión directiva de CAMAD.

En este marco, Arcioni sostuvo que “me quedo con esto que es un proyecto colectivo que se da cuando todas las fuerzas tienen un mismo objetivo y por eso se pueden lograr estas cosas. A veces es muy fácil criticar sin querer aportar nada, más que nada con un tema muy sensible como la educación que viene hace un tiempo con muchos problemas, no lo podemos negar”.

“Sabemos que hay problemas de infraestructura, gremiales y financieros y uno como Gobernador se tiene que hacer cargo de esos problemas, pero no surgen de un día para el otro. Nosotros desde el Gobierno nos hemos hecho cargo e intentamos solucionarlos, pero todo se hace mucho más fácil cuando todas las fuerzas están juntas”, detalló el mandatario provincial.

Asimismo, expresó que “a pesar de todo eso venimos haciendo una inversión muy fuerte en materia de infraestructura escolar, aunque sabemos que falta muchísimo. Invertimos cerca de mil millones de pesos, y sinceramente, durante 15 años no se destinó un peso a las escuelas y esto viene a cubrir una demanda que tiene la ciudad de Puerto Madryn”.

Para culminar, manifestó que “esto no es un logro del Gobernador, del Intendente, esto es un logro de todos aquellos que han puesto un granito de arena para que esto se concretara. En agosto tendremos la primera cuota, y si sale todo bien, quizás el año que viene tenemos el corte de cinta y podemos inaugurar. No tengo más que palabras de agradecimiento porque esto es parte del acompañamiento que necesita un Gobernador, que todos aporten un poquito para solucionar los problemas”.

Acompañamiento provincial

El intendente, Gustavo Sastre sostuvo que “el Gobernador nos escuchó y más allá del aporte municipal que hemos hecho, sin este aporte que autorizó Arcioni, este proyecto hubiese sido muy difícil de concretar de manera tan rápida. Por eso simplemente quiero agradecer a todas las partes porque es un beneficio para toda la ciudad”.

“Muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias a la Fundación, a cada uno de los integrantes de la Cámara y todos los que aportaron para que este logro hoy lo estemos concretando”, concluyó el Intendente.

Compromiso

El presidente de la Cámara, Pablo Tedesco expresó que “aún en situaciones económicas complejas y en medio de todas estas situaciones complicadas, las acciones que hace esta Cámara para representar al sector comercial y al sector productivo son muy importantes. Nunca dejamos de mirar más allá, pensar en las cosas que necesitamos para salir adelante como ciudad, como provincia, y como país. En este marco, la educación es la base de lo que necesitamos”.

“De allí, que desde hace algunos años que comenzamos a pensar en una escuela técnica para la ciudad, de la Cámara; y después del trabajo de muchas personas de la institución, que trabajan ad honorem, hemos logrado que se apruebe ese proyecto, una escuela secundaria unida al sector productivo, una mirada productiva, pyme, emprendedora”, apuntó.

“Y fuimos a ver al intendente, se comprometió a acompañarnos, y fuimos analizando lugares donde funcionar, institutos que estaban funcionando en distintos horarios. Un día le presentamos la idea al Gobernador, quien rápidamente entendió la situación que le estábamos planteando y se comprometió a acompañar. Y nos teníamos que poner a trabajar más rápido con el proyecto. Y también, recibimos el acompañamiento de muchas empresas”, recordó.

Y concluyó que “es un desafío y una responsabilidad muy importante y hay una comisión interdisciplinaria que está trabajando y agradecemos al Gobernador y a la Fundación del Banco del Chubut, por hacer posible todo esto”.

La Escuela

La apoderada del proyecto de la Escuela, Gabriela Pastore señaló que “hace cinco años que venimos viendo la posibilidad de crear una escuela secundaria que forme a las personas que acompañen el proceso productivo de la región. No es una tarea sencilla, pensamos en una escuela innovadora, en donde los alumnos disfruten el proceso de aprendizaje y pensando en seres que sean sensibles con el medio ambiente”.

Continuando, explicó que “es una escuela pública de gestión privada y la idea es que las empresas acompañen económicamente a los chicos estarán becados. Quiero dar un agradecimiento enorme al Intendente y al Gobernador que también hará que esto sea posible y la verdad que esto es un proyecto colectivo”.