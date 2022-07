¿Pueden delatar los teléfonos a las mujeres que quieren abortar en Estados Unidos?

«En este momento, y me refiero a este instante, borra todos los rastros digitales de cualquier registro menstrual». Con esta expresión publicada en Twitter, Gina Neff, una profesora de tecnología y sociedad de la Universidad de Oxford, encendió las alarmas.

La educadora mostraba su preocupación por los datos guardados en los dispositivos inteligentes de millones de mujeres en Estados Unidos, luego de que en este país la Corte Suprema anuló el derecho constitucional a terminar un embarazo, y que 13 estados prohibieran la práctica de forma automática.

El tuit, que Neff compartió justo después de que los jueces del Tribunal Supremo informaran su sentencia, tiene más de 200.000 me gusta y ha sido retuiteado 54.000 veces. Sus expresiones levantan varias interrogantes, que otros expertos también comparten, ¿qué tipo de datos pueden incriminar a una persona que busque abortar?, ¿cómo tienen acceso a ellos las autoridades? Y finalmente, ¿qué hacen las empresas tecnológicas para proteger a las mujeres?

Apps de rastreo menstrual

Las aplicaciones de rastreo menstrual a las que hizo referencia Neff son una herramienta que las mujeres usan de forma común para predecir cuándo es su próximo período y, a menudo, para prevenir embarazos o tratar de concebir.

Existe el temor de que estos datos puedan usarse contra las personas que buscan terminar un embarazo si las autoridades tienen acceso a la información.

Aplicaciones para estos fines que son altamente utilizadas en diversos dispositivos, como Natural Cycles, que se anuncia como una herramienta para ayudar a la anticoncepción, han reconocido el problema.

En su caso, Natural Cycles asegura que todos los datos de sus usuarias están almacenados de forma «segura». Sin embargo, el lunes la firma reconoció a la BBC que actualmente trabaja para «crear una experiencia completamente anónima».

¿Qué ocurre con las demás herramientas?

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal, en donde las mujeres podrían tener conversaciones sobre temas delicados, como sus planes de abortar, son generalmente preferidas por los expertos de seguridad y los defensores de la privacidad.

Al ser mensajes encriptados, ni siquiera las empresas que dirigen las apps pueden ver el contenido de las conversaciones. Tampoco los reciben ni almacenan.

Solo los dispositivos del remitente y el destinatario pueden decodificar las conversaciones. Sin embargo, esto solo es útil si un celular, computadora o tableta no es confiscado y desbloqueado por las autoridades.

Otras herramientas, como los buscadores, han generado preocupación ante la decisión de la Corte Suprema. De hecho, hace un mes varios miembros del Congreso de Estados Unidos, incluidos los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, firmaron una carta para pedirle a Google que recopile menos datos sobre sus usuarios.

Temen que detalles como la ubicación de las personas puedan ser utilizados para llevar a cabo juicios por aborto.

¿Se puede confiscar un dispositivo?

Por lo general, en Estados Unidos, la policía necesita una orden judicial para registrar un dispositivo electrónico, como un teléfono o una computadora portátil, tal como lo harían para registrar una casa.

La protección a la privacidad la proveen las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución del país norteamericano. Sin embargo, hay algunas excepciones. El grupo de derechos digitales Electronic Frontier Foundation dice que la policía de Estados Unidos tiene derecho a registrar sin una orden judicial sí «tiene una causa probable para creer que hay pruebas incriminatorias en la casa o en un dispositivo electrónico que está bajo amenaza inmediata de destrucción».

Según la Quinta Enmienda de la Constitución, que abarca el derecho del individuo a no incriminarse, una persona puede negarse a desbloquear un dispositivo incluso si se lo quitan pero, según varios abogados, la amplitud de este derecho es «borrosa».

«Los tribunales han llegado a conclusiones contradictorias sobre si el descifrado obligatorio de una contraseña o un dispositivo protegido con un identificador biométrico infringe la Quinta Enmienda», escribió el Servicio de Investigación del Congreso en un informe de 2020.

Las autoridades, aunque un dispositivo no sea incautado, pueden expedir una citación a las empresas tecnológicas para que entreguen los datos de un individuo.

Gigantes como Google y Apple, por ejemplo, guardan la información de sus clientes en la nube. También datos sobre sus actividades en internet y, como dijeron los senadores, sobre la ubicación de las personas. Google ha dicho que, incluso cuando un usuario haya eliminado información como su historial de navegación, parte de estos datos pueden conservarse «para cumplir con los requisitos legales o reglamentarios».

Si estas empresas reciben una demanda oficial, pueden impugnarla, pero la presión para que cumplan con la ley recae sobre ellas.

En 2021, el New York Times informó que en los primeros seis meses de 2020, Apple cuestionó solo el 4% de las solicitudes de datos de cuentas de clientes. En términos generales cumplió con el 80 a 85% de las peticiones.

Según el informe de transparencia de Google, la empresa proporcionó «algunos datos» en el 82% de los casos en que las autoridades solicitaron información en los primeros seis meses de 2021. De casi 51.000 casos, 20.701 fueron citaciones y 25.077 órdenes de allanamiento.