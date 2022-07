«Portales» de Tiago PZK se posiciona en el 2do puesto de debut mundial en Spotify

Tiago PZK se posiciona en el 2do puesto de debut mundial en Spotify con en el lanzamiento de su primer álbum «Portales». El nuevo álbum del artista propone varios géneros para que sus fans recorran diferentes estados de ánimo como el Reggaetón, R&B, Rock y Pop moderno. El día de su lanzamiento, 6 de las canciones del álbum se encontraron en el top 100 del ranking de canciones más escuchadas en Argentina. Actualmente, el artista posee más de 15 millones de oyentes mensuales.

Sobre el desarrollo creativo del nuevo disco, Tiago PZK destaca: “Lo que me inspiró a hacer el disco fueron las limitaciones que me ponía a la hora de hacer música de diferentes géneros. Unas de las canciones que más me inspiran es “Casa De Chapa”, la última que grabamos antes de que salga el disco”.

Portales cuenta con 15 canciones en las que Tiago PZK propone un viaje distinto en cada una de ellas. Recorrerán diferentes géneros y estados de ánimo por diversos portales en lo que es el mundo Tiago PZK. Producido por Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian y Axel Introini, cada canción de Portales tiene una breve historia; 15 visualizers donde una joven protagonizada por Ambar Pacheco, hermana de Tiago, descubre una llave con la que abre distintos portales.

En cada portal Ambar se va a encontrar con una canción, espacio y mundo distinto, las cuales se conectan entre sí. Tiago se una a Ambar en dos de las canciones con mayor carga emotiva como «Casa de Chapa» y «Ríos de Sal».

El pasado año, junto a Spotify, lanzó el documental exclusivo “La plaza me llama”, en Monte Grande, su lugar de origen. En este film, Tiago recorre su barrio, su casa y habla sobre el deseo de llegar alto. Un año después, Tiago lanza su álbum debut que lo consolida como un artista consagrado.