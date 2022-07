«Perón nunca necesitó de una lapicera», aseguró Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó que Juan Domingo Perón advirtió en su último mandato que era “indispensable crear valores para gobernar” y afirmó que el expresidente creía que “el poder pasa por la capacidad de convencer”, al encabezar el acto en homenaje a Juan Domingo Perón, fundador del movimiento justicialista a 48 años de su fallecimiento, en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).

«El poder no pasa por ver quien tiene la lapicera, pasa por ver quien tiene la capacidad de convencer. Y convencer es una tarea mucho más ardua, pero mucho más segura. Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera», expresó Alberto Fernández, en una intervención que sonó a respuesta a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Cuando muchos le pedían que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que tomar las armas, nos enseñó y nos dijo: ‘Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda’. Y me quedo con esa frase de Perón», agregó Alberto Fernández.

El acto se realiza en el histórico Salón Felipe Vallese de la CGT, ubicada en Azopardo 802 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la central obrera que conduce el triunvirato compuesto por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio).

Perón, manifestó el jefe de Estado, «fue un pragmático que entendió que lo más importante eran las herramientas para mantener los derechos» y consideró que en la actualidad «hay que darle vida a la economía popular», cuyos actores «no pueden quedar desamparados» en el actual contexto mundial.

Por otra parte, afirmó que durante la pandemia de coronavirus «se vio lo que significaba la presencia del Estado» y recordó que, «a pesar de haber recibido un país endeudado», su gobierno trabajó para que «ningún argentino se quedara sin atención médica».

En esa línea, consideró que «si después de la pandemia no se entiende que debemos hacer un mundo más igualitario es que no entendimos nada», y citó a Perón al afirmar que «la única forma de realizarse es en comunidad».