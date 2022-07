Monitorearán las enfermedades respiratorias en todo Chubut

Desde el Ministerio de Salud del Chubut invitaron a la comunidad a participar de “FluTracking”, un sistema de automonitoreo para la vigilancia georreferenciada de las enfermedades respiratorias, que fue desarrollado desde la Universidad de Newcastle (Australia) y cuenta con el aval y la participación de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Este sistema de automonitoreo se basa en una encuesta semanal que se les realiza a quienes se hayan inscripto previamente como voluntarios para tal fin, con el objetivo de detectar la potencial propagación de brotes de Gripe y también para el relevamiento de otros virus respiratorios, como por ejemplo el SARS-CoV-2, agente causal del Covid-19.

Participación voluntaria

Consultada al respecto, la asesora del Ministerio de Salud provincial, la doctora Teresa Strella, explicó que “se trata de una herramienta de automonitoreo, de participación voluntaria, en forma de relevamiento comunitario, que permitirá colaborar con los profesionales de la salud para generar mapas de identificación de regiones específicas donde haya circulación de virus respiratorios, con posibilidad de identificar y localizar el potencial inicio de por ejemplo un brote de influenza”.

“Es una iniciativa que está siendo llevada adelante en otras regiones del mundo, como Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong, y recientemente ha sido acordada su implementación también en nuestro propio país, a través de una encuesta online que los voluntarios deben responder de forma semanal”, detalló Teresa Strella, añadiendo también que “completar esta encuesta no lleva mucho tiempo, en algunos casos no más de treinta segundos”.

Asimismo, la referente provincial afirmó que “es muy importante que participe el mayor número posible de chubutenses, independientemente de si se han vacunado o no, o de si han tenido recientemente algún tipo de síntoma gripal, porque esto nos va a permitir conformar una muestra más representativa, contribuyendo así a la investigación científica y ayudando al seguimiento de la Gripe y el Covid-19 en nuestra comunidad”.

“A mayor número de voluntarios que sostengan el automonitoreo, mejor será la calidad y oportunidad de detección de esta herramienta”, remarcó Strella, comentando que “más de 140.000 voluntarios de todo el mundo participan ya de este sistema de monitoreo”.

Inscripción

Así, quienes estén interesados en colaborar con dicho sistema de monitoreo deben registrarse en la página web www.flutracking.com.ar

Una vez inscriptos, los participantes recibirán de forma semanal un email que contendrá un link a una encuesta online, en la cual se les consultará respecto a si presentan síntomas compatibles con la Gripe; los propios síntomas que los voluntarios hayan manifestado o no durante los últimos días; el tiempo que han estado ausentes de sus puestos laborales por causa de enfermedades relacionadas con virus respiratorios; si recibieron o no la Vacuna Antigripal; si se realizaron recientemente un hisopado nasal o faríngeo; y, finalmente, si han mantenido en los últimos días consultas específicas con profesionales de la salud, entre otras preguntas.