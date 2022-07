«Marea verde», el documental sobre la legalización del aborto en la Argentina

«Marea verde» es un documental dirigido por el colombiano Ángel Giovanni Hoyo en la Argentina, en el que se mete de lleno en las manifestaciones a favor de la legalización del aborto, siguiendo de cerca la sanción de la ley en 2020, y que se estrena este jueves en salas del país.

«La película no fue un proyecto planeado, como suele ser tradicionalmente que te sentás y armás un guion. Recién cuando empecé a filmar me di cuenta que podía ser una película, pero fue algo más intuitivo. A mí como inmigrante me llamaba mucho la atención que tan abiertamente en el espacio público se reclamara la legalización del aborto», dijo el director.

La película cuenta con testimonios de Mabel Belluci, Eliana Riaño Vivas, Celeste Macdougall, Lola Cufré y Stella Manzano, entre otras. La cámara de Hoyos recorre las adyacencias del Congreso mientras miles de manifestantes reunidas por impulso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se agolpan para esperar la votación, primero Diputados y, luego en Senadores.

Lo que más me movilizó fue ver a estas mujeres en las calles reclamando por su derecho, de hecho si me preguntás cuál es el tema de la película para mí no es el aborto sino la lucha. Después, todo empezó a crecer y donde había cien personas empezó a haber trescientas y fue otra masividad. Fueron seis años y casi cuarenta horas de material crudo que se filmó, pero nunca hubo un plan, hubo una inquietud», comentó.

A las jornadas del 2020, Hoyos le suma no solo su propio material, sino fotografías y testimonios de militantes feministas de las últimas décadas, poniendo en pantalla que se trataba del reclamo de una parte de la sociedad que estaba presente desde hacía décadas. (Fuente: Télam)