Maderna proclamó a las nuevas autoridades barriales de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, proclamó a las nuevas autoridades de cuatro sedes vecinales con la entrega de una certificación tras los comicios celebrados durante el pasado fin de semana en la ciudad, primera de varias etapas electorales que permitirán ir avanzando con todos los barrios.

Maderna estuvo acompañado por el coordinador General de Políticas Integradoras, Claudio Paredes; el presidente del Tribunal Electoral Municipal, Mauricio Robalo Blanco; y la coordinadora de Vecinales, Karina Castillo.

Ante un importante número de vecinos que se acercaron a presenciar el acto, dotados de banderas, bombos y redoblantes, se llevó adelante este acto que tiene sentido histórico, dado que hace once años que no se celebraban elecciones barriales en la ciudad.

Al hacer uso de la palabra ante los presentes, el primer mandatario destacó la presencia de las nuevas autoridades y de los vecinos, y puse de relieve este hecho significativo en la historia de la ciudad. “En primer lugar quiero felicitar a quienes han tenido la posibilidad de obtener el triunfo y a todos quienes han participado. Es importante resaltar que después de once años se pudo llamar a elecciones barriales, en esta que es la primera etapa. Sabemos que es el primer núcleo de la democracia y que debemos encaminar una serie de reuniones de acuerdo a las demandas que nos hacen llegar los vecinos”, señaló.

Espíritu y vocación

Además, Maderna hizo hincapié en la importancia de ejecutar un trabajo mancomunado en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Son un nexo fundamental para lo que significa una ciudad como Trelew. Hay cosas para mejorar y corregir, pero van a encontrar desde el municipio un acompañamiento, en todo lo que esté al alcance, para hacer las cosas ordenadas como corresponde. Hace mucho tiempo que no se hacían elecciones barriales y sabemos que hay cosas por corregir, pero sabemos también que hay buena fe”.

Por último, manifestó: “Hoy ya están legitimados como autoridades barriales y ahora habrá plazos determinados para poder hacer cosas para el barrio, destacando el espíritu, la vocación, que valen muchísimo. Les deseo el mayor de los éxitos, porque su éxito será el éxito de cada barrio”.

Por su parte, Claudio Paredes, puntualizó: “Muchas gracias a todos por asistir. Es un hecho histórico para Trelew, dado que hace años que no se realizaban elecciones barriales en la ciudad. Se evaluó, se charló, y gracias al acompañamiento de los vecinos se pudo concretar. Nadie, por sí solo, puede lograr cosas si no cuenta con el acompañamiento del vecino. Las puertas de la Coordinación y del Municipio estarán siempre abiertas. Hoy es un día festivo y celebramos que se pueda llevar a cabo este proceso en forma ordenada y en democracia. Hubo errores, seguro, pero lo importante es hacer antes que decir, siempre debe empezarse por algo”.