Luque reconoció que será «parte de un proyecto político» de cara al 2023

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, trazó un análisis de la realidad provincial en términos políticos y de gestión pública. En diálogo con Clave Política, dijo sobre sus intenciones de cara al 2023 que “estoy convencido de que tengo que ser parte del armado de un proyecto político”. Analizó que Chubut presenta diversos problemas económicos y otros estructurales como el “educativo” sobre el que consideró se debe atender en forma prioritaria, y sostuvo que la provincia requiere una “transformación productiva”.

El dirigente planteó que «tenemos una provincia muy diversa, con diferentes problemas y realidades; algunas ideas en las que creemos firmemente son, por ejemplo, ser muy austeros en cuanto al gasto público para poder transformar distintas realidades dentro del Estado» y remarcó que «para poder hacer obras, llevar adelante distintas políticas educativas, culturales y deportivas se necesitan buenas administraciones; y cualquier proyecto político que quiera gobernar esta provincia necesita resolver los problemas de la gente, y para eso hay que tener recursos económicos y ampliar la masa crítica que tienen hoy los recursos del Estado provincial, y solucionar los diversos problemas que hoy no se están solucionando».

«No pasa por hacer exactamente lo que se está haciendo en Comodoro, pero sí creo que algunas cosas que estamos haciendo bien en la ciudad, sería bueno que se apliquen en el resto de la provincia», apuntó el dirigente.

«No dije que voy a encarar una elección a Gobernador», deslizó tras ser consultado sobre sus intenciones de cara al 2023. Sin embargo, advirtió que «estoy convencido de que tengo que ser parte del armado de un proyecto político que no pase por hablar de política, sino concretamente de programas puntuales que transformen la provincia desde el punto de vista productivo y que nos permitan solucionar la cantidad de recursos económicos de Chubut; para eso hay que escuchar a la gente, recorrer cada región y pueblo de la provincia y saber qué es, concretamente, lo que nos pide la población hoy en día».

Asimismo, el comodorense sostuvo que «cualquiera al que le toque estar al frente de esta provincia, sabemos, se va a encontrar con diversos problemas económicos y financieros que conocemos todos; y estructurales que son los que más me preocupan como ciudadano y como intendente, principalmente el educativo que es el fundamental a solucionar si queremos algún día ser una provincia de vanguardia», señaló Luque.

El Intendente puso en valor las diferentes políticas desarrolladas en su gestión en materia educativa: «Para poder llevar adelante lo que hoy estamos haciendo con los trayectos escolares y con la creación de la primera Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia, cien por cien con recursos económicos de la Municipalidad, convoqué a Sebastián Barros, Raúl Muriete, que son especialistas en temas de educación con posgrados realizados en el exterior, además de especialistas en temas educativos; para trabajar junto a Liliana Peralta, que es nuestra Secretaria de Cultura y una persona ampliamente vinculada con la cuestión educativa», manifestó Luque, planteando la necesidad de «una mirada moderna, que no es la misma que nosotros recibimos cuando éramos niños porque el mundo ha cambiado, hoy hay posibilidades de crecimiento con un nuevo mundo que ofrece otro tipo de oportunidades», reflexionó.