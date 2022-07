Luque destacó la inversión municipal en escuelas y bibliotecas

Esta semana se realizó la entrega correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM) para cooperadoras escolares y bibliotecas populares, divididos en zona sur y zona norte. El martes fueron 41 establecimientos de zona sur y este viernes 25 de zona norte que recibieron un total de 32 millones.

El acto desarrollado este viernes en instalaciones de la Escuela N°742, Pedro Garzón de Km.5, fue presidido por el intendente Juan Pablo Luque; y estuvieron presentes el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi; el secretario de Recaudación, Israel Coen; funcionarios del gabinete, concejales, cooperadoras y bibliotecas.

El fondo de asistencia se desprende de un porcentaje de la recaudación mensual de los impuestos inmobiliario y automotor; y el destino son las bibliotecas populares y las cooperadoras escolares para colaborar con la educación pública y gratuita. Con los aportes, las escuelas comprar equipamiento necesario, renuevan instalaciones o comprar materiales necesarios para los alumnos.

En lo que va del año, se destinaron en concepto del período agosto-diciembre del año 2021, más de $85 millones de pesos, de los cuáles, poco más de $32 millones corresponden a los últimos aportes realizados esta semana a 66 establecimientos en total, de zona sur y zona norte.

El FAEM se articula a través de la Secretaría de Cultura y, en esta ocasión, cada asociación cooperadora recibió $451.211,62, mientras que cada biblioteca cuenta con $1.032.146,62.

En este sentido, el intendente Luque expuso que “no conozco que haya otro lugar en Argentina que tenga el sistema que nosotros tenemos en la ciudad, respecto a una cuestión muy sencilla: El vecino paga sus impuestos, con los impuestos vive el Estado, salen los recursos económicos para hacer obras; invertir en instituciones; realizar la Feria del Libro y llevar políticas culturales; o dar respuestas habitacionales para las familias carenciadas y todo lo relacionado con el desarrollo social de la ciudad”.

“Nosotros hace un par de años decidimos, junto con Germán Issa Pfister, que fue el primer secretario de Recaudación cuando decidimos la creación de dicha Secretaría, mejorar los ingresos del municipio. Mientras más logremos que la ciudadanía pueda pagar sus impuestos, más recursos podemos destinar a la educación. Y eso lo estamos haciendo, no solamente con los 32 millones de pesos que estamos repartiendo entre cooperadores y bibliotecas”, apuntó Luque.

El mandatario local recordó que para el aniversario de la ciudad, la Municipalidad entregó otros 35 millones de pesos para escuelas que no tenían infraestructura acorde para comenzar las clases. “Como no nos quedamos conformes con eso -porque entendemos que la educación tiene que ser clave para que nuestros chicos y chicas enfrenten el futuro de otra manera- terminamos de construir la primera Escuela Municipal que vamos a tener en Comodoro, a fin de empezar con la matrícula el año que viene. Por primera vez la ciudad tendrá su escuela municipal como lo soñamos”.

“Estoy muy orgulloso de lo que estamos construyendo los comodorenses, de lo que podemos hacer entre todos para que podamos mejorar esto. Para que defendamos el FAEM, la política educativa que tiene una ciudad, porque hay políticas que no podemos permitir que se vayan”, concluyó el intendente.

“La política de Estado de esta Municipalidad es trabajar por la niñez”

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta manifestó que “quiero agradecer a todos los padres que tienen a cargo las cooperadoras escolares porque no solamente trabajan por sus hijos, sino también por todos los hijos que componen la comunidad educativa, y eso hace a la solidaridad de cada uno de ustedes”.

“Gracias a ustedes es que todas las escuelas pueden utilizar estos fondos del FAEM de la mejor manera posible, trabajando siempre en forma conjunta con el director y los docentes de sus hijos. Ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos dentro de lo que es el proyecto de la Municipalidad encabezado por el intendente, a quien permanentemente le agradecemos”, señaló Peralta.

Para finalizar, la funcionaria resaltó que “la política de Estado de esta Municipalidad es trabajar por la niñez. Felicitamos a los chicos y proyectamos que sigan por este camino porque es lo que necesitamos de ustedes, futuros profesionales. Vamos por todo lo que hace a la mejor calidad educativa de nuestro querido Comodoro”, aseveró.