Los Palmeras, demandados por plagio: les piden $22 millones

Los Palmeras, la exitosa banda santafecina de cumbia, fueron demandados por 22 millones de pesos, al ser acusados de plagio, por presuntamente omitir los derechos de autor del tema “Asesina”.

Víctor “Tolo” Rodríguez, líder del grupo Los Cumbieros, aseguró que ser autor de la canción en disputa, y apuntó contra sus colegas, en el programa Nosotros a la mañana, que emite El Trece.

Pablo Boggio, abogado del demandante, aseguró que Tolo Rodríguez «tiene registrada la canción desde 2012 en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y después en SADAIC» y advirtió: «La demanda es por 22 millones de pesos pero ahora habría que actualizarla”, en virtud del índice inflacionario.

“No estamos pidiendo dinero que SADAIC no pagó, sino que reclamamos la violación de los derechos de la obra. Los Palmeras se han encargado de ocultar quién es el autor de ‘Asesina’ de manera sistemática», acusó el letrado.

«En dos de sus discos más vendidos de su historia como banda, La Filarmónica y Sean Eternos Los Palmeras, donde graban la canción con Andrés Calamaro, en vez de otorgarle el crédito correspondiente a mi cliente -que es 100 por ciento autor de letra y música- se lo otorgan a dos desconocidos», fundamentó, sobre la demanda.

También se quejó de que «en el 99 por ciento de sus presentaciones no dicen que cantaron la canción de mi cliente. Y la canción tiene 30 millones de bajadas en las plataformas digitales, figurando como artistas Los Palmeras y Calamaro».

«Sistemáticamente se esconde la autoría. El derecho que tiene mi cliente es que cuando la obra circula, vaya acompañada de su nombre”, planteó.

Sobre el monto de la demanda, precisó que «pedimos un peso por cada reproducción que tuvo la canción en plataformas digitales. Al momento de inicio de la demanda habíamos constado 21.780.000 bajadas (ahora son casi 30 millones), entonces en ese momento fijamos el monto en 22 millones».

Los Palmeras, que los días 8 y 9 de julio festejarán sus 50 años de carrera con shows en el Movistar Arena, no han realizado declaraciones públicas en sus redes sociales sobre la acusación de plagio en su contra.