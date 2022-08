Los comodorenses se ubicaron 1° y 2° en el Mundial ITF

Este 29 de julio es jornada histórica para Comodoro Rivadavia y el Tae Kwon Do ITF patagónico, ya que en la categoría Senior hasta 64kilos,los deportistas representantes de la ciudad petrolera, Hugo Reinoso y Leandro Esperón hicieron 1-2 en el Mundial en Ámsterdam.

Los dos representantes de Tae Kwon Do Asociación Austral dirigida por instructor Sergio Oyarzo (VI Dan) vencieron a rivales de gran trayectoria para enfrentarse en la final, que fue ganada por Reinoso.

Reinoso y Esperón, campeón y subcampeones Mundiales

Hugo Reinoso (IV Dan) se consagró campeón mundial en la divisional Senior hasta 64 kilos en el Mundial de Ámsterdam de Tae Kwon Do ITF, mientras que su compañero de escuela Leandro Esperón (II Dan) se quedó con la medalla de plata, en una final netamente comodorense.

Ambos peleadores son parte de la escuela Tae Kwon Do Asociación Austral que dirige Sergio Oyarzo (VI Dan), y contaron con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal para esta participación mundialista.

«Es un logro tremendo desde la Patagonia, llegar desde Comodoro Rivadavia y lograr esto es algo fantástico. Estuve un tiempo fuera de la actividad a este nivel y volví con todo. Se lo dedicó a toda la familia TA completa y a Agustina Vidal que me cubre en todo, a mis sobrinas Morena y Luna, a toda mi familia que sin ellos no podría estar acá. Un saludo a toda la Argentina y en especial a Comodoro, Chubut», expresó el nuevo campeón mundial, Hugo Reinoso, en la transmisión de DeporTV tras la victoria.

Reinoso y Esperón llegaron a la final del Campeonato Mundial de Tae Kwon Do ITF en Ámsterdam en la categoría Senior hasta 64kg. ya que compitieron en sus respectivas llaves y ganaron sus respectivas rondas para compartir finalmente el podio mundialista.

«Primero y segundo del Mundial se van para Comodoro Rivadavia, gracias al aporte de Comodoro Deportes, de Hernán Martínez, a toda la gente de la ciudad que nos ayudó con locros, empanadas, bingos, con un montón de cosas que fuimos organizando para cumplir este sueño, un sueño de los tres. Un sueño que todavía no termina», sostuvo su instructor Sergio Oyarzo, en la previa del combate final.

«Llegamos a la final después de dos rondas muy complicadas. Un beso enorme a la gente de Comodoro. Lo mejor del mundo está en Comodoro», comentó Leandro Esperón desde Ámsterdam previo a la final comodorense.

Por su parte Hugo Reinoso manifestó esta mañana argentina, antes de la final: «Estamos agotados, la garganta hinchada de tanto alentar por mi compañero y todos nuestros compañeros argentinos. Súper feliz, le gané al campeón europeo en la primera ronda. No sé si fue por los nervios o qué, pero terminé súper agotado. Luego me recuperé para la segunda pelea, la cual empaté después de dos rounds. Hicimos dos round más y empatamos nuevamente, y logré el punto decisivo de una manera súper eficaz. Le gané al tricampeón mundial, a quien todos esperaban ver en la tele. Por tercera vez bajamos a la estrella, estamos felices».

«Agradecemos a toda la gente que colaboró para que nosotros podamos llegar acá. Agradecer a mi alumna Agustina que se está haciendo cargo de todas las clases. A todos que desde Comodoro Rivadavia están haciendo el aguante. Ahora tranquilo, relajado, esperando para demostrar que lo mejor de lo mejor está en Comodoro Rivadavia, que la gente interesada se acerque a las clases», expresó Reinoso horas antes de ser campeón mundial.