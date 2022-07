Layoy y Gómez completaron su participación en el Mundial de atletismo

Los atletas argentinos Carlos Layoy (salto en alto) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo) se presentaron este viernes en las series de clasificación que dieron inicio al Mundial de atletismo que se desarrolla en Oregon, Estados Unidos, sin poder lograr el pase a las instancias finales.

Layoy logró su mejor salto de la temporada, con 2,21 metros, que lo ubicó en la posición 21 sobre 26 participantes.

«Mis sensaciones son todas positivas. Estoy feliz porque salté bien. Creo que cumplí con lo que venía a buscar, explicó Layoy en diálogo con Télam desde Estados Unidos.

«Primero estaba muy nervioso. Cuando estaba en la cámara de llamada no podía creer que estaba en el mismo lugar con grandes saltadores, que están arriba de 2,38, 2,40. Después me relajé cuando hice el primer salto de la entrada en calor», amplió.

Y agregó: «Intenté 2,25 tres veces y no lo logré, estuve muy cerca. Tengo que hacer correcciones técnicas. No estoy muy lejos. Sé que cuando las haga, siento que puedo estar en el mismo nivel de estos rivales, peleando una clasificación a la final de un mundial».

Por su parte, Gómez finalizó último en la tabla general sobre 28 participantes con un lanzamiento de 69,03, lejos de su mejor marca del año de 74,13 metros (conseguida el pasado 3 de abril cuando obtuvo la medalla de plata en el Gran Prix Sudamericano Hugo La Nasa, disputado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

«La verdad es que no estoy conforme porque me hubiera gustado lanzar un poco más, pero igualmente, para el año que tuve, está bastante bien», reconoció Gómez en declaraciones a Télam desde Estados Unidos.

«Vengo de una distensión en el oblicuo derecho y estuve un mes medio parado porque entrené poquito. Si bien estaba para un poco más, tampoco estaba para tirar muy lejos», admitió.

Y puntualizó: «Siento que me faltó competir, todo producto de la lesión. De todos modos, rescato haber clasificado bien, llegué al torneo, que es importante. Este año entraron a la final con 74 metros, que es una marca que puedo hacer. Entonces, eso me da motivación para seguir entrenando y meterme en la final el año que viene».

La jornada se completa con Juan Manuel Cano en marcha de 20km (18.10 hora argentina) y Juan Ignacio Carballo en lanzamiento de bala (21.55 hora argentina).

Cano disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y participará en marcha por sexta vez de un mundial de mayores ya que disputó los de Berlín 2009; Daegu 2011; Moscú 2013; Beijing 2013 y Londres 2017.

El atleta de 34 años ostenta el récord nacional de marcha 20 km. con una marca una hora, 22 minutos y 10 segundos, que logró en los Juegos Olímpicos de Londres, el 4 de agosto de 2012, en los que terminó 22do. sobre 56 participantes.

Por su partge, el cordobés Juan Ignacio Carballo (medallista sudamericano en Ecuador 2021 en lanzamiento de bala), debutará en el torneo ecuménico de mayores.

Carballo, de 27 años, finalizó quinto en el Campeonato Iberoamericano de Alicante, España, de mayo, en el que logró una marca de 20,04 metros (su mejor registro personal) y superó los veinte metros por primera vez en su carrera.