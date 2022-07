La inflación acumula 64% en los últimos 12 meses

El índice de precios al consumidor mostró un incremento del 5,3% en junio, con lo que acumuló un alza del 36,2 % en el primer semestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma, en los doce últimos meses el índice marcó un avance de 64%, precisó el organismo.

Con la suba de 5,3% de junio el Gobierno no pudo consolidar la tendencia a la baja registrada en mayo, cuando el IPC tuvo un aumento de 5,1%, tras el 6% de abril y el 6,7% de marzo pasado, cuando la inflación alcanzó el pico en lo que va del año.

El rubro que registró el mayor incremento fue Salud, con una suba de 7,4%, en la que incidió el aumento de la cuota de la medicina prepaga y los precios de los medicamentos.

Le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con el 6,8%, por la incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas, y de la paritaria de encargados de edificio en los gastos de la vivienda-, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 6,7%.

En tanto, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas marcó un aumento del 4,6% y volvió a ser la que mayor incidencia tuvo en todas las regiones en la evolución del índice de precios al consumidor.

Dentro de este último ítem se destacó la suba de Verduras, tubérculos y legumbres, así como de Carnes y derivados.

En junio los dos rubros de menor incremento del mes fueron Comunicación, con el 0,4%, y Educación, con un avance de 2%.

Por categorías, los productos y servicios Estacionales -entre los que se encuentran frutas, verduras, indumentaria, transporte por turismo y alojamiento y excursiones- lideraron la suba, con un aumento promedio de 6,6% en junio, explicada esencialmente por el aumento de precios de Verduras, tubérculos y legumbres.

Los Regulados -categoría que comprende a combustibles para la vivienda, electricidad, agua y servicios sanitarios, sistemas de salud y servicios auxiliares, transporte público de pasajeros, funcionamiento y mantenimiento de vehículos, correo, teléfono, educación formal y cigarrillos y accesorios- tuvieron un incremento promedio de 5,3%, en este caso por las subas de la medicina prepaga, las tarifas de electricidad y gas y los cigarrillos.

Por último, el IPC Núcleo -conformado por el resto de los grupos del IPC- registró un aumento de 5,1% en junio.

Por regiones, por encima del promedio de 5,3% se ubicaron el Área Metropolitana Buenos Aires (CABA y Gran Buenos Aires), con una inflación del 5,5%.

A la par de la media general se ubicó la región Cuyo, con una suba de 5,3%; mientras que por debajo se colocaron la zona Pampeana y las provincias del Noroeste, ambas con 5,2%; la Patagonia, 5,1%, y los distritos del Noreste del país, con el 4,9%.

En lo que va del año, y con un incremento acumulado del 36,2% en los precios en general, el rubro Alimentos y Bebidas subió 39,9%, Prendas de vestir y calzado, 44,2%; Restaurantes y Hoteles, 40%; Educación, 39,7%; y Salud 37,5%.

Por debajo de la suba promedio se colocaron los ítems Recreación y Cultura, con el 27,2%; Comunicación, 21%; y Vivienda, agua, luz y gas, 30,3%, entre otros

Así con un promedio de inflación del 36,2% para el primer semestre, los productos estacionales aumentaron 45,8%; los regulados 32,8% y la inflación «núcleo» fue del 35,4% entre enero y junio pasado.

En lo que respecta a los doce últimos meses, en los que el IPC General marcó un avance de 64%, las divisiones que más subieron en el mismo período fueron Alimentos y Bebidas no alcohólicas (66,4%); Prendas de vestir y calzado (83,6%); Salud (67,2%); y Restaurantes y Hoteles (81,9%).

Por debajo del promedio se ubicaron Bebidas Alcohólicas y tabaco (56,2%); Vivienda, agua, electricidad y gas (47,8%); Transporte (59%) y Comunicaciones (28,9%).

Por último, en alimentos y bebidas los productos que más subieron en junio fueron la lechuga (37%) papa (21%), tomate redondo (20,4%), hamburguesas congeladas (16,1%), fideos (12,9%) y aceite de girasol (12,9%).

En tanto, por el lado de las bajas se destacaron la naranja (-9,6%), limón (-7,7%) y la banana (-2,3%), todos productos del sub rubro frutas, de componente estacional. (Fuente: Télam)