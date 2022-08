La economía de Estados Unidos entró en recesión

Ernest Hemingway (Estados Unidos 1898-1961) -Está bien -dijo el hombre-. ¿Qué decidiste? -No -dijo la muchacha-. No puedo. -¿Querrás decir que no quieres? -No puedo. Eso es lo que quiero decir. -No quieres. -Bueno -dijo ella-. Arregla las cosas como quieras.