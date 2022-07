La directora de «50 sombras de Grey» trabaja en una película biográfica de Amy Winehouse

Sam Taylor-Johnson, directora de la exitosa película erótica «50 sombras de Grey», trabaja en un filme basado en la vida de la británica Amy Winehouse, que cuenta con el respaldo de Mitch, el padre de la fallecida cantante y compositora.

Según consignó el sitio especializado Variety, la producción se llamará «Back to Black» -como el disco consagratorio de Winehouse-, ya tiene un guion aprobado y actualmente está en marcha el proceso de selección de la actriz protagónica.

Cabe remarcar que Taylor-Johnson, quien además fue amiga personal de la cantante y compositora, ya había abordado la vida de otra celebridad cuando realizó «Nowhere Boy», que narra la historia de John Lennon.

Precisamente, su guionista Matt Greenhalgh, también responsable de «Control», el filme basado en Ian Curtis, malogrado líder de Joy Division, fue el encargado de darle forma a «Back to Black».

Actualmente existe un documental ganador del Oscar sobre la cantante titulado «Amy», en donde su padre Mitch no queda precisamente bien parado, por lo que probablemente apueste a mejorar su imagen pública en este filme.

Amy Winehouse murió en 2011, con tan solo 27 años, y dejó trunca una brillante carrera que la posicionaba como la figura que había traído de regreso el estilo tradicional de las cantantes negras.