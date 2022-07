La barra de Tigre amenazó de muerte a Leonardo Marinucci

No todo fue felicidad para Leonardo Marinucci. Luego del gol y la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina, el delantero del Deportivo Madryn se encontró con una grave amenaza en su teléfono celular: “Hola Leonardo Marinucci, te hablo del GEP tenga cuidado entre hoy y mañana la barra de tigre no perdona mi grupo te va a acribillar …. Sabemos donde viven tus familiares también”.

En diálogo con El Diario, el goleador del equipo de Pancaldo aseguró no conocer los motivos por los que recibió la amenaza, aunque sospecha que la gente del Matador podría haber malinterpretado su festejo en el que hizo la «Z» del Zorro hacia la cámara que justo estaba del lado de la parcialidad de Tigre.

Marinucci ya realizó la denuncia en la Fiscalía Nº1 de La Plata desde donde comenzó una minuciosa investigación para dar con los autores del intimidante mensaje.