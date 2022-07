Julio por Julio Iglesias: qué dijo el cantante sobre los memes virales

Desde hace varios años, cada mes de julio se convierte en un festival de memes. Es que el furor por los chistes en los que aparece como protagonista el cantante Julio Iglesias, inundan las redes sociales. Este año no fue la excepción y además se conoció lo que dijo el artista sobre las humoradas con su nombre.

Los “memes de julio” ya son mundiales y millones de dispositivos reproducen y replican los chistes en modo viral, según la lógica de estos tiempos, donde los contenidos se distribuyen con una rapidez absoluta. Se pudo conocer qué piensa el mismo Julio Iglesias sobre la situación, donde es blanco de las risas y el humor.

El cantante español, de 78 años, había dicho en una entrevista que “los memes le parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos». Claro, con tanta agua que corrió bajo el puente en materia de memes y chistes, no puede más que tomarlo de buena manera, siempre y cuando no se falte el respeto. Otra vez el artista se convirtió en tendencia en Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram y más redes sociales.

Julio Iglesias no es para nada ajeno al furor de los memes que estallan en las redes sociales cada vez que llega el mes de julio. Es que una vez más, al llegar el séptimo mes del año, el popular baladista volvió a ser tendencia en los buscadores, en Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp y en todas las plataformas.

Qué dijo Julio Iglesias sobre los memes de julio

La revista “¡Hola!”, en 2015, le hizo una entrevista a Julio Iglesias, en la cual confesó sus sensaciones al ver la marea de imágenes con su rostro: “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, aseguró.

En la nota, reveló además que se entera de los graciosos montajes por las redes sociales y a través de sus amigos más cercanos. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, manifestó. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó el cantante.

El cantante también habló en esa nota sobre su foto icónica, en la que apunta con el dedo índice: «¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas», manifestó, y agregó suelto de risas: «Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida».