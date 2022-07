Familias y docentes decidieron suspender las clases en la Escuela 37

Docentes y familias de la Escuela 37 de Trevelin resolvieron en asamblea suspender las clases hasta tanto no se arreglen las calderas del establecimiento cordillerano. Así lo anunció Maximiliano Masquijo, docente de ese colegio en diálogo con AZM Radio: «La situación es muy crítica, la situación viene así hace años, con falencias enormes en el sistema de calefacción. Es una escuela muy importante, una escuela grande con una matrícula de más de 200 estudiantes y de jornada completa que actualmente tiene apagadas dos de las calderas más importantes, por lo tanto el 70% del edificio está sin calefacción».

Ante esta situación, las familias de los chicos y chicas comenzaron a reunirse desde el día jueves y junto a los docentes y el equipo directivo «decidieron que no haya más clases y esa posición se estaba reafirmando hoy porque se estaba esperando la presencia de las autoridades de Educación, de Supervisión y de Delegación Administrativa, pero no han venido».