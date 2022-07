“Este Gobernador siempre estará al lado de cada uno de los chubutenses”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este lunes el acto por el 101º aniversario de Tecka, donde inauguró la oficina de Protección de Derechos, entregó aportes a instituciones y firmó convenios para la construcción de viviendas, mejoras habitacionales y ampliación de la red de gas.

Minutos antes de presidir la ceremonia oficial por el nuevo cumpleaños de la localidad, el gobernador Arcioni, junto al intendente local, Jorge Seitune y la comitiva, dejó habilitada la oficina de Protección de Derechos y participó del Solemne Tedeum en la Parroquia María Auxiliadora.

El mandatario chubutense descubrió, a la vera de la Ruta Nacional N° 40, una placa por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas. Este reconocimiento contó con la participación de ex combatientes radicados en la zona. Asimismo, supervisó el estado de avance de 16 unidades habitacionales y recorrió la recientemente inaugurada Comisaría de la Mujer.

Frente a un Gimnasio Municipal colmado, Arcioni puso en valor el aporte de los pioneros que hace exactos 101 años sentaron las bases de la comunidad y pensaron en el porvenir de las generaciones futuras. Además, destacó que producto del compromiso de los vecinos “Tecka sigue creciendo”.

Sostuvo, asimismo, que el progreso de la localidad es fruto del esfuerzo y la adecuada administración de los recursos que realiza la Municipalidad de la mano del intendente Seitune sino que además del empuje de toda la población. “Vemos sentido de pertenencia y predisposición”, aseveró.

Rescató luego obras de importancia tales como la pavimentación de calles y la ejecución de viviendas, como así también las firmas de convenios para desarrollar infraestructura que permitirá mejorar la calidad de vida de la gente. “Muchas cosas se han hecho en momentos difíciles”, manifestó.

Arcioni aprovechó para remarcar que Chubut sale adelante a través del trabajo conjunto entre el Gobierno, los municipios, las instituciones y la gente. Dijo que no suman los individualismos y las actitudes que no son pensando en el bien común. “Nosotros nos hicimos cargo de una obligación y no echamos culpas al pasado”, indicó.

Apostó a que se dejen a un lado las mezquindades para construir entre todos la provincia que merecen los chubutenses. “Quiero lo mejor para la provincia. Trabajemos todos juntos sin perder el objetivo que es el bienestar del pueblo. Este Gobernador siempre está al lado de cada uno de los chubutenses”, realzó.

Festejar juntos

En tanto, Seitune destacó “la importancia de poder festejar todos juntos estos 101 años de la comunidad” y quiso agradecer especialmente al gobernador Arcioni por estar acompañando en la celebración. “Es un gusto poder recibirlos a todos en el Gimnasio y que se hayan firmado tantas cosas”, manifestó el jefe comunal.

El intendente subrayó que los acuerdos alcanzados este lunes contribuyen al “crecimiento y favorecen el bienestar en el pueblo”, añadiendo que esto es posible gracias a una Provincia de Chubut que sale adelante. “Quiero destacar el compromiso del Gobernador”, enfatizó ante los vecinos en el complejo deportivo municipal.

Envío luego un cordial saludo a cada uno de los vecinos y llamó a “seguir trabajando” para que Tecka continúe por la senda del progreso.

Convenios por viviendas y gas

El Gobierno de la Provincia rubricó un convenio para la construcción de 12 viviendas de dos dormitorios e infraestructura con un monto de inversión de 86,3 millones de pesos, como así también la ejecución de 5 mejoramientos habitacionales, como primera etapa de 10, con una inversión de 4,8 millones.

El gobernador Arcioni entregó la documentación correspondiente a Cáritas para concretar el proyecto de autoconstrucción de viviendas. También firmó la obra de ampliación de la red gas que demandará una inversión de 3,6 millones de pesos y la provisión e instalación del equipo de calefacción para el Gimnasio Municipal por un monto de 3 millones.

La provincia y el municipio de Tecka acordaron la pavimentación con adoquines en calles de la localidad, abarcando una superficie total de 3.714 metros cuadrados, y la ejecución de dos perforaciones con fines productivos que serán realizadas por el Instituto Provincial del Agua (IPA).

Se firmó un aporte económico para la adquisición de una cortadora de piedra caliza para revestimiento y el convenio de cooperación entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Provincia del Chubut y el Municipio de Tecka para la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del certificado nacional de antecedentes de tránsito.

A su vez, se rubricó el convenio “Tecnología aplicada a la Producción Familiar de Hongos: Desarrollo de Cámaras de Producción Híbridas de Producción a Baja Escala y de Equipamiento para la postcosecha” y un acta con el objetivo de incentivar espacios de circulación de contenidos culturales que fortalezcan el desarrollo social.

Otra de las firmas relevantes durante el acto por los 101 años de la localidad fue la refuncionalización del viejo Hospital y el convenio para asegurar la continuidad del Servicio Protección de Derechos en el ámbito municipal.

Aportes

Por otro lado, se realizó la entrega del refuerzo del Plan Calor por 500 mil pesos para la Municipalidad. A través del Instituto de Asistencia Social (IAS) se entregaron herramientas y parlantes portátiles a la Residencia Estudiantil N° 5010. En tanto, la Escuela N°17 recibió una computadora y fotocopiadora; las Escuelas N° 782 y N° 466 fotocopiadoras, y una computadora e impresora la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Asimismo, en el marco de la Emergencia Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio entregó cinco tanques de agua con una inversión de 500 mil pesos, además de aportes económicos para la adquisición de suplemento alimenticio, forraje, insumos y/o equipos de control de la Plaga Tucura. El Ministerio de Salud otorgó equipamiento de media y baja complejidad para el Hospital local.

Colorido desfile

Establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y armadas, clubes e instituciones de la comunidad participaron del tradicional desfile cívico – militar que tuvo desarrollo durante el mediodía, antes del acto oficial celebrado en el Gimnasio Municipal. Chicos y grandes disfrutaron de uno de los momentos más coloridos del cumpleaños 101 de Tecka.

Autoridades presentes

Acompañaron al mandatario provincial, el intendente local, Jorge Seitune; los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Salud, Fabián Puratich; y de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone; los secretarios de Trabajo, Tobías Gaud y de Bosques, Rodrigo Roveta; diputados provinciales.

También se hicieron presentes los intendentes de Paso de Indios, Mario Pichiñan; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Río Pico, Diego Pérez; de Gobernador Costa, Miguel Gómez; y de Trevelin, Héctor Ingram.

Además participaron la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni; los presidentes del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, y del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini; el jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt; y las subsecretarias de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, María Paula Alvarado, y de Cultura, Carla Olivet.