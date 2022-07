Entregaron las tablets a los 16 ganadores de los Juegos Culturales Evita de Chubut

En una recorrida que incluyó a Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Gobernador Costa y Trevelin. la subsecretaria de Cultura de la Provincia, Carla Olivet, culminó la entrega de los premios a los ganadores de los Juegos Culturales Evita 2021 Edición Virtual.

En todas las entregas se resaltó que la esencia de los Juegos no es la competencia, sino que se procura que los y las participantes se encuentren, se conozcan e intercambien experiencias que los enriquezcan y los formen como sujetos. En esa línea, la inclusión es un principio rector del programa.

En la Edición Virtual de 2021, los participantes distinguidos fueron Elías Ivanoff de Comodoro Rivadavia (Sub18) y Lautaro Mariqueo Serra, de Rada Tilly (Sub15) en “Teatro Unipersonal”; Nancy Ayelén Aburto de Trevelin (Sub18) y Nahuel Hernández Cuello de Puerto Madryn (Sub15) en la disciplina “Fotografía Digital”; Milagros Cárcamo de Rawson (Sub15) y Mitzianna Albizzati de Rada Tilly (Sub18) en “Dibujo”; Ailén Abril Vera en la categoría (Sub15), y Sol Anahí Lazarte (Sub18) sobresalieron desde Comodoro Rivadavia.

A su vez, Bruno Violeta Romero de Puerto Madryn (Sub18) y Emily Glenis Acosta Lewis también de la ciudad del golfo (Sub15) en la categoría “Poesía”; Lucía Peralta de Rada Tilly (Sub15) y Leandro Milderbueguer de Gobernador Costa (Sub18) fueron premiados en “Danza Individual”; Mia Pino de Rawson (sub 15) y Luciano Paez de Puerto Madryn (sub 18) se destacaron en la disciplina “Cuento” y por último, en “Canto Solista” se agasajó a Agustina Leguizamón de Puerto Madryn (Sub15) y Thiago Andrade de Comodoro (Sub18).

Edición 2022

Para este año se planifica que los Juegos Culturales Evita comiencen en el mes de agosto en formato virtual, los ganadores participarán de la final nacional en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en el mes de octubre.