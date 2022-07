«El derrumbe del Gimnasio fue un evento tristísimo», manifestó Pol Huisman

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, se refirió al derrumbe del Gimnasio Municipal producto de la nieve caída en los últimos días en toda la zona cordillerana. En diálogo con AZM Radio, el jefe comunal manifestó que «fue un evento tristísimo, pero viene contrarrestrado con la sensación de que no hubo víctimas. Hasta seis horas antes eso era un centro de evacuación donde teníamos mucho personal asignado porque estábamos atendiendo a la gente que estaba trabajando en los caminos, a la gente de Obras Públicas. Justo, a las seis de la tarde, habíamos decidido trasladar ese centro a otro lugar, así que esa decisión a nosotros nos pone bien porque no hubo ni una sola persona herida».

Respecto al problema edilicio, Huisman explicó que «ya estamos trabajando para recuperarlo» y agregó que, mientras tanto, «la emergencia sigue porque continúa nevando».

En cuanto a la decisión de haber trasladado el centro de evacuación, el intendente aseguró que fue fortuita, ya que «evaluamos que la calefacción no andaba bien, estábamos sin energía desde el miércoles y los grupos electrógenos que usamos para el Gimnasio son insuficientes y podíamos garantizar mejores condiciones en la Casa de la Cultura. Esa fue la decisión, pero evidentemente alguien nos iluminó».

Por otra parte, Pol Huisman contó que el servicio de energía eléctrica se va reestableciendo: «Al casco urbano ya llegó la energía hasta la estación de El Coihue y después tenemos que ir llegando a los parajes porque hay muchos problemas de árboles caídos y cables cortados por la nieve».