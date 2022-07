El cruce entre Andrés Calamaro y la China Suárez por «Flaca» y «Lo que dicen de mí»

Luego del lanzamiento de Lo que dicen de mí, la primera canción solista de Eugenia “la China” Suárez, en las redes comenzó a especularse con que su tema era muy similar a Flaca, el famoso hit que Andrés Calamaro editó en 1997.

Todo comenzó cuando el especialista en música, Julián Elencwjg, posteó en Twitter un fragmento del tema de Eugenia con una llamativa frase: “Creo que la China Suárez no quiere que una flaca le clave puñales en la espalda”.

Fue entonces que Calamaro (desde su cuenta no verificada donde se hace llamar DJ Marvin Lee) no dudó en reaccionar: “¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”.

“Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica… Es un instrumental con voces grabadas”, continuó.

“La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk”.

“La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda. Son más las diferencias que las coincidencias”. Sostuvo Calamaro

Además, cuando una usuaria de Twitter expresó «A China Suárez la bancamos fuerte. Es una artista hermosa que recién empieza, el tiempo lo dirá», Andrés Calamaro volvió a defender a la actriz.

«Afirmativo, bancamos a todos los artistas y aspirantes, si son transversales, liberales y auténticos, mejor», expresó Calamaro.

La reacción de la China Suárez a las palabras de Calamaro

La China Suárez compartió ambos comentarios y le dedicó un tierno mensaje a Andrés Calamaro. «Amándolo desde siempre», expresó, etiquetándolo, junto a cariñosos emojis.