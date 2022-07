Djokovic derrotó a Kirgyos y logró su séptima corona en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic se coronó este domingo campeón de Wimbledon por séptima vez al vencer al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

De esta manera, volvió a ganar un torneo de Grand Slam, el número 21 de su carrera, tras hacerlo hace justamente un año en el mismo césped británico.

Novak campeón en Wimbledon

El ex número uno del mundo y máximo favorito de la edición 2022 se impuso en tres horas exactas de juego en el All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde no pierde desde 2017 cuando el checo Tomas Berdych lo despidió en cuartos de final.

Djokovic se consagró campeón en La Catedral del tenis por cuarta vez consecutiva y quedó a un título de igualar al máximo campeón del torneo, el suizo Roger Federer.

«Me he quedado ya sin palabras para describir lo que significa este torneo para mí. Es y será el más especial. Lo primero que cuando recibí mi primera raqueta fue en el césped de Wimbledon», aseguró el serbio, quien saboreó la grama londinense después de que Kyrgios dejara en la red el punto decisivo para su campeonato.

El serbio también se colocó a una conquista de empardar el récord de 22 Grand Slam que posee el español Rafael Nadal, retirado este año en semifinales por una lesión abdominal.