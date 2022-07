Dieron a conocer a los ganadores de los Premios Científicos 2022 en Nanociencias

La Fundación Bunge y Born dio a conocer a los ganadores de los Premios Científicos 2022; este año la disciplina elegida es Nanociencias. La entrega de los premios, reconocidos como los más relevantes en Argentina, se realizará en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en el mes de septiembre.

El ganador del Premio Científico Fundación Bunge y Born 2022 es el Doctor en Ciencias Químicas Galo Soler Illia, quien diseña y produce nanosistemas con arquitecturas inteligentes y propiedades a medida; para lo que utiliza métodos químicos inspirados en la naturaleza. Su especialidad es la síntesis de materiales nanoporosos con aplicaciones en salud, ambiente y energías renovables.

En su justificación, el jurado resumió: «El Doctor Soler Illia ha demostrado un liderazgo indiscutible en temas relacionados con nanociencias. Cuenta con una excelente producción científica y numerosas actividades de transferencia tecnológica desarrolladas en el país y en colaboración con prestigiosos investigadores extranjeros. Ha llevado a cabo una importante formación de recursos humanos, y ha sido director de numerosos proyectos otorgados por organismos nacionales e internacionales, convirtiendo a su grupo de investigación en un centro de referencia en nanotecnología. Su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de las nanociencias en Argentina, habiendo realizado, además, una muy destacada difusión de esta disciplina en el país».

La ganadora del Premio Estímulo 2022 es la Doctora en Ciencias Químicas María Alejandra Molina, quien lidera desde 2016 una línea de investigación orientada a la nanotecnología, utilizando nanomateriales inteligentes para terapias avanzadas en biomedicina y veterinaria.

En su caso, el jurado destacó: «Se evidencia su capacidad de liderazgo desde muy joven, una excelente producción científica y un amplio reconocimiento de su trabajo, como lo demuestran los importantes premios otorgados por organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, como el reconocimiento a mujeres en ciencia, otorgado por el MinCyT-Córdoba; Premio “International Rising Talents” For women in science, Fundación L’Oréal-UNESCO; Beca L’Oréal-CONICET-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”; Premio INNOVAR tanto en la edición 2011 como en la 2010».

El jurado de los premios 2022

Todos los años la Fundación Bunge y Born conforma un Comité de Selección y un Jurado, integrado por destacados científicos nacionales e internacionales, para definir los premiados de cada categoría. El Comité de Selección se encarga de conformar la terna de candidatas/os para las dos categorías, para que luego el Jurado escoja a quienes, indiscutiblemente, se destacan en el país, en esa rama científica. Tanto los premiados, como el resto de la comunidad científica, desconocen quienes compiten por el premio cada año.

Este año, la presidencia del Jurado estuvo a cargo de Gustavo Adolfo Rivas (Universidad Nacional de Córdoba) y su vicepresidente fue Noemí Zaritzky (Universidad Nacional de La Plata), Premio Fundación Bunge y Born 2015. Los vocales fueron Marcelo Kogan (Universidad de Chile), César Barbero (Universidad Nacional de Río Cuarto) y Susana Córdoba de Torresi (Universidad de São Paulo).

Por su parte, el Comité de Selección tuvo como presidente a Alejandro Olivieri (Universidad Nacional de Rosario), y su vicepresidente fue Vera Álvarez (CONICET-UNMdP), Premio Estímulo Fundación Bunge y Born 2015, entre otros destacados científicos.

Los premios científicos Fundación Bunge y Born

Se entregan ininterrumpidamente desde 1964, siendo uno de los reconocimientos más importantes del ámbito científico nacional, tanto por el prestigio del jurado y de los premiados, como por su magnitud. Son un reconocimiento a la trayectoria y los aportes de destacados científicos argentinos. El Premio Estímulo, que destaca los aportes de investigadores más jóvenes, se entrega, ininterrumpidamente, desde 2001.

Entre las figuras galardonadas se destacan el Premio Nobel argentino Luis Federico Leloir (1965, Medicina); e investigadores como: Roberto Salvarezza (2012, Química), Gabriel Rabinovich (2014, Medicina Experimental), María Beatriz Aguirre-Urreta (2016, Paleontología), Carlos Balseiro (2017, Física), Víctor Yohai (2018, Matemática), Sandra Díaz (2019, Ecología) y Diego de Mendoza (2021, Microbiología).

Galo Soler Illia

Es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un posdoctorado en la Universidad de Pierre-et-Marie-Curie. Es Investigador Superior del CONICET en el Instituto de Nanosistemas, de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín (INS_EByN_UNSAM), espacio que fundó y dirige desde 2015, y Decano del Instituto de Nanosistemas (INS_EByN_UNSAM).

También es Profesor Asociado del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA) y Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia de Ciencias de América Latina.

Es Profesor Asociado en la FCEN-UBA, docente de posgrado en la UNSAM, y fue profesor invitado en las universidades de París VI, Osaka Prefecture y Melbourne. Es miembro del Comité Editorial de las revistas Chemistry of Materials (ACS), Journal of Sol-Gel Science and Technology (Springer) y Chemical Science (RSC). Ha sido elegido Socio Honorario del Centro Argentino de Ingenieros y Fellow de la International Sol-Gel Society.

Publicó alrededor de 200 artículos en revistas científicas internacionales y libros, que obtuvieron más de 14.000 citas. Su factor H de Scopus (índice de productividad e impacto de la obra publicada por un científico) es de 51, registró cinco patentes, dirigió 14 tesis doctorales, más de 20 postdocs y 8 investigadores de CONICET. Coordinó numerosos proyectos nacionales e internacionales, en conjunto con instituciones y empresas. Además, contribuyó a divulgar la ciencia con tres libros, en medios radiales y en la Televisión Pública. Cofundó la empresa de base tecnológica Hybridon, dedicada a la producción de nanomateriales para aplicaciones industriales.

Fue distinguido con los premios Houssay (2006 y 2009), Deulofeu (2006), Ranwell Caputo (2011), Jares (2012), Giordano (2013), Konex de Platino (2013), Gran Premio INNOVAR (2016), Distinción Franco-Argentina en Innovación (2018), y Laurel de Plata a la Personalidad del Año (2018). En 2016, integró el equipo que ganó el Gran Premio INNOVAR, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Maria Alejandra Molina

Es Investigadora Independiente de CONICET y Ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva en el Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Realizó su tesis doctoral en el grupo de Materiales Avanzados sobre «Nanocompuestos basados en hidrogeles inteligentes y nanoobjetos».

Luego se perfeccionó en la Universidad Libre de Berlín (2012-2016), beneficiada por una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Durante esos años investigó la utilización de nanogeles como sistemas de liberación controlada de drogas en terapias anticancerígenas.



Ha realizado un extenso trabajo de investigación, desarrollo e innovación sobre nanogeles inteligentes haciendo foco en sus aplicaciones biomédicas. Cuenta además con numerosas publicaciones: 39 trabajos en revistas internacionales con referato (índice h: 19) y más de 50 trabajos en congresos. Ha presentado también tres patentes de carácter nacional y una de carácter internacional.

Ha obtenido diversos premios como investigadora entre los cuales se destacan premios a la innovación en materiales (INNOVAR 2010 y 2011), el premio L’Oréal-UNESCO en colaboración con CONICET “Por las mujeres en la ciencia” 2017 y la beca internacional de L’Oréal-UNESCO “Rising Talent, for women in science” 2019.