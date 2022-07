Demoras en vuelos y falta de respuestas, quejas de los pasajeros tras la amenaza de bomba

Continúa la incertidumbre de los más 160 pasajeros del vuelo que debió aterrizar de emergencia a Comodoro Rivadavia por una amenaza de bomba. El mismo había partido desde Ezeiza y se dirigía hacia Ushuaia; la contingencia obligó a suspender y demorar algunos vuelos, y la principal queja de los pasajeros varados es la falta de respuesta por parte de la empresa.

En diálogo con AzM TV, una de las pasajeras contó que «salíamos en el vuelo de las 11:15, llegamos al aeropuerto y no nos informaron nada de lo que estaba ocurriendo, no somos del vuelo de Ushuaia, y muchos de los afectados quedamos con el vuelo demorado aunque no cancelado» y agregó que «tenemos que esperar desde casa central que nos manden un correo electrónico y en base a eso guiarnos; es un caso, no tenemos un protocolo a seguir así que hay que esperar».

«No pudimos despachar equipaje, vamos a ver qué sucede», decía otro de los pasajeros que debía salir en un vuelo a las 9:30 horas y que, llegado el mediodía del sábado, no tenía novedades al respecto.

«No tenemos información de nada, ya está todo (el equipaje) revisado, ahora tenemos que esperar pero aún no nos confirmaron nada», indicó uno de los pasajeros del vuelo que debió ser desviado. «Iba de vacaciones (a Ushuaia) y esto genera un conflicto personal porque ya tenía reservado hotel, excursiones y demás; y seguramente nadie se hará cargo, si encima desde la aerolínea no nos informan nada».