Cristina acusó a Guzmán de desestabilizador

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió este viernes a la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, quien renunció el sábado pasado, y calificó su decisión como «un acto de irresponsabilidad política y de desestabilización».

“La renuncia intempestiva de Guzmán fue un inmenso acto de irresponsabilidad política y de desestabilización», consideró la vicepresidenta durante la inauguración del Cine Teatro Municipal en El Calafate, Santa Cruz.

El extitular de Hacienda informó su salida de la cartera de la que se hizo cargo desde el 20 de diciembre de 2019 el pasado fin de semana y lo hizo a través de sus redes sociales con una carta en la que destacó su gestión, convencimiento y agradeció al primer mandatario.

Esta actitud fue criticada por Fernández de Kirchner: «El mundo como está, el país como está, el dólar como está… hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter nada más ni menos que el ministro de Economía no me parece bien”.

“Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente», afirmó la mandataria antes de resalta que mantiene diferencias con el Jefe de Estado «en cuanto a políticas y funcionarios».

«Este presidente había bancado al ministro como nadie enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición ¿Se merecía realmente eso?», preguntó.

Con esa situación, recordó las discrepancias que salieron a la luz entre el ala kirchnerista y el albertista del Frente de Todos durante el tratamiento del acuerdo del programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero además, insistió la presidenta de la Cámara de Senadores, «todo el arco de la oposición, todo el periodismo, todo el establishment económico salió a hablar de la racionalidad del ministro» y tratarla de «irracional» a ella.

“Creo que más que apoyar lo que hacía el ministro, la cuestión era enfrentarnos a los que no estábamos de acuerdo con eso”, sentenció.

El bimonetarismo

Al igual que en sus últimos actos, Fernández de Kirchner volvió a abonar la idea de llevar adelante un acuerdo nacional entre distintas ideologías políticas para terminar con el bimonetarismo que, según su visión, es uno de las consecuencias de la inflación.

“Cuando no los dejás sacar los dólares que quieren del país se comportan como adictos. ‘De cualquier manera te los voy a sacar, si no puedo por las buenas, será por las malas’ y cuando dicen por las malas estalla la economía del país», explicó.

“Sobre esto digo que hay que ponerse de acuerdo porque así el año que viene gane el Mago Mandrake, no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina que lo constituye la economía bimonetaria”, sostuvo.

Aerolíneas Argentinas

“El déficit en Aerolíneas Argentinas fue reducido, pero en el balance aún da déficit, pero ahí no se cuentan las ganancias de los balances de los hoteles, restaurantes, pistas de esquí”, comenzó sobre el tema y añadió: “¿Por qué no sumamos todos los balances de los transfers, los transportes, de todo lo que se gana, por favor… Qué mirada tan corta».

La vicepresidenta afirmó que el sector del turismo fue «ultracastigado durante la pandemia» y le pidió a los todos los dirigentes políticos y empresariales que se expresan «amargamente» sobre la aerolínea estatal «que carguen en el balance de Aerolíneas Argentinas todas las rentabilidades del sector turístico del país porque también le pertenecen a Aerolíneas Argentinas».

«Sin ella no hubiéramos desarrollado la industria del turismo. Esto para aquellos que tiene una visión economicista de las cosas», indicó.

“Los que tienen la suerte de vivir en CABA piensen que hay otras localidades que no tienen atracciones turísticas, pero hay argentinos que necesitan viajar, cuyos destinos no son rentables, y que si no va Aerolíneas no va nadie», fijó.

“No hay rentabilidad económica pero sí social y humana, un concepto que hay que recordar a algunos», marcó.

Planes sociales

Cristina también destacó el proceso de creación de empleo genuino durante la gestión kirchnerista, al señalar que al entregar el gobierno en diciembre 2015 solo quedaba 10% de 2.200.000 planes sociales heredados del gobierno de Eduardo Duhalde en el 2003.

«Al año 2015, cuando entregamos el gobierno, de aquellos 2.200.000 planes apenas quedaba un 10% y que además se habían desarrollado dos formidables programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen», dijo.