Con el punto ante Gimnasia en Jujuy, Deportivo Madryn volvió al Reducido

Este lunes, en uno de los encuentros que marcó el cierre de la 22° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn se trajo un punto importante de su visita a Gimnasia y Esgrima en Jujuy.

Con este resultado, los dirigidos por Ricardo Pancaldo regresaron a puestos de Reducido, al ubicarse en el 13° escalón. El próximo domingo, irán por un nuevo triunfo como local ante Flandria por la 23° programación.

Empate y vuelta al Reducido

En el cierre de la Fecha 22 del Torneo de Primera Nacional, El Deportivo Madryn igualó en 0 ante Gimnasia y Esgrima en Jujuy, en el cotejo disputado en el Estadio “23 de agosto”, mejor conocido “la tacita de plata”.

Fue una buena perfomance del conjunto “Aurinegro”, que creó varias situaciones de gol pero que no logró concretar, haciendo un gran desgaste físico para sostener su juego como así también sostener lo realizado por el rival.

“El Lobo” jujeño, que no viene muy bien en el certamen, también inquietó al conjunto que comanda Ricardo Pancaldo en algunas oportunidades, pero hubo buena respuesta de la defensa y del golero que regresó a la titularidad, Juan Marcelo Ojeda.

De esta forma, “El Depo” se trae un valorable punto de su visita a Jujuy, no solo porque sumó en un reducto siempre difícil, sino también porque esto le permite regresar a zona de Reducido, ubicándose en el 13° escalón con 31 puntos.

El próximo domingo, en el marco de la 23° programación, el “Depo” será anfitrión en el Estadio “Abel Sastre” de Flandria, partido a jugarse desde las 15 horas contando con el arbitraje de Gastón Monson Brizuela.

FÚTBOL – PRIMERA NACIONAL

TABLA DE PSICIIONES

EQUIPOS PUNTOS

Belgrano (CBA) 49

San Martín (TUC) 41

All Boys 38

Instituto A.C.C. 38

Estudiantes (RC) 36

Gimnasia y Esgrima 35

San Martín (SJ) 35

C.A. Brown (A) 35

Independiente Rivadavia 32

Almagro 32

Deportivo Madryn 31

Chacarita Juniors 31

Dep. Riestra 31

Guillermo Brown 31

Chaco For Ever 30

Defensores de Belgrano 30

Club Atlético Güemes 28

Estudiantes Bs.As. 28

Deportivo Maipú 27

Agropecuario Argentino 26

Quilmes A.C. 26

Gimnasia y Esgrima (J) 26

Ferro Carril Oeste 26

Alvarado (MDP) 25

Deportivo Morón 24

Nueva Chicago 24

Mitre de Santiago del Estero 22

Atlanta 22

Almirante Brown 22

Temperley 22

San Telmo 22

Sacachispas F.C. 21

Flandria 20

Atlético Rafaela 19

Tristán Suárez 17

Villa Dálmine 17

Ramón Santamarina 14