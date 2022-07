Comienzan a vacunar contra el COVID-19 desde los 6 meses

Autoridades de salud de las provincias comenzaron a organizar la vacunación anticovid para niños desde 6 meses hasta 3 años con las dosis de Moderna pediátrica que llegaron recientemente al país y que distribuirá la Nación.

Al respecto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el viernes último tras recibir más de dos millones de preparados en el aeropuerto de Ezeiza que esta semana se va a «iniciar la distribución con los lineamientos técnicos y todas las instrucciones para el uso de esta nueva vacuna» que se van a «distribuir entre viernes y sábado a todas las jurisdicciones y, a partir del 1 de agosto, de acuerdo a los planes provinciales, iniciar la vacunación».

En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, anunció que en agosto iniciarán la vacunación para los bebés a partir de los seis meses y aseguró que «estará disponible también las dosis de refuerzo para los mayores de 5 años, de manera que tendremos vacunas de Moderna desde los más pequeños hasta los seis años».

De todas formas, reconoció que es bajo el nivel de vacunados en la franja de los jóvenes, donde los inoculados no llegan al 40% pero «es bueno el porcentaje en los mayores de 60» aclaró. Pero Puratich añadió que «tenemos muchas expectativas en la vacunación para los más pequeños porque allí aprovecharemos para vacunar a la mamá, al papá, en suma intentaremos llegar a toda la familia».

«Hay en existencia vacunas para todo el mundo de manera que es cuestión de llegar a cualquier centro asistencial y allí obtendrán la dosis que necesitan», añadió.

Provincia por provincias

En Buenos Aires, el gobernador Kicillof afirmó que la cobertura de vacunación en territorio bonaerense «es de las más altas del planeta» y detalló que hay 16 millones de ciudadanos que cuentan con la primera dosis (95% del total), 15 millones que tienen la segunda dosis (86%), y 7 millones ya recibieron el refuerzo.

En Bahía Blanca, el jefe de la Región Sanitaria Primera, Maximiliano Nuñez Fariña, estimó que «en dos semanas o tres estaremos con la vacunación de los niños» desde 6 meses con la Moderna pediátrica y destacó que en la ciudad continúa la «vacunación itinerante» en shoppings, gremios y otros lugares para «que la gente siga tomando conciencia porque la vacunación es ideal».

En Mar del Plata, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gaston Vargas, también dijo que esperaban «desde el primero de agosto comenzar a vacunar a este grupo de la población, que era el único que hasta el momento no estaban habilitados».

«Estimamos que en las próximas horas estaremos recibiendo una tanda de entre unas 8.000 y 10.000 dosis de esta vacuna pediátrica», añadió y calculó que «por ahora es una única dosis y luego veremos si modificamos el esquema», dado que «acorde a la circulación del virus o de la inmunización, de ser necesario se aplicará una segunda dosis, porque como ya sabemos este virus cambia constantemente».

El funcionario invitó a las familias a inscribirse en la página vacunatepba.gba.gob.ar o desde la aplicación Vacunate PBA para que se le asigne un turno.

En Córdoba, los Ministerios de Desarrollo Social y Salud dijeron que continúa la vacunación a niños y adultos en las salas cunas de la capital, centros habilitados y farmacias adheridas.

En Santa Fe, donde sigue el esquema de vacunación libre y descentralizada, fuentes de Salud dijeron que la aplicación de la Moderna pediátrica comenzará la próxima semana con una población objetivo de 170.000 niños y para ello empezó a la capacitación del personal que se encargará de su aplicación. «El Ministerio define por estas horas los lugares que serán habilitados para comenzar la inoculación de los niños y bebés, a la espera del arribo de las dosis correspondientes», dijeron las fuentes consultadas por la agencia Télam.

En Mendoza, que también mantiene habilitada la vacunación espontánea para todas las edades de primeras y segundas dosis, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes está a la espera de recibir una partida de vacunas para iniciar una campaña de vacunación pediátrica, tras la recomendación obtenida para esa franja específica por Anmat y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain). Los centros vacunatorios mendocinos figuran en http://botm.cc/l/96yWjEa o en la página web de mendoza.gov.ar.

En Tucumán, el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz informó que «a partir de este fin de semana llegarán a la provincia las dosis de Moderna» pediátrica y recordó que además «los niños de tres y cuatro años pueden vacunarse con Sinopharm y por encima de cinco años con la Pfizer, ambas aprobadas a nivel mundial y nacional». Medina Ruiz, que es médico, indicó que «la Moderna viene en un frasco multidosis, del cual se coloca una dosis y a los 28 días la segunda; y así los niños estarán protegidos» y recordó que de la nueva variante Ómicron «afectó más a los niños, no como las variantes anteriores que perjudicaban a adultos mayores y personas que tenían alguna enfermedad de base».

En Tucumán «el 75% de los niños menores entre tres y 11 años se han vacunado con una dosis, mientras que el 60% se colocó dos dosis», acotó.

En Salta, la encargada del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, dijo que en la provincia estaban «esperando el envío desde la Nación de una primera partida de dosis para la vacunación de niños de entre 6 meses y 2 años de vida», que podría llegar «entre el 29 y el 30 de julio».

«Seguimos avanzando con la vacunación» en la provincia, acotó Jure al precisar que ya fueron aplicadas 2.800.729 dosis y apuntó que «la vacunación en la población general con dos dosis es de un 70%, pero esto aumenta a más del 90% cuando hablamos de personas de más de 60 años». Por eso, sostuvo que «la recomendación es continuar vacunándose» ante el aumento de casos de coronavirus, y detalló que «hoy están disponibles las vacunas contra Covid-19, para mayores de tres años, en los distintos servicios de salud».

En Entre Ríos, el Ministerio de Salud convocó para los próximos días hábiles de la semana a jornadas diarias de vacunación libre contra el coronavirus, sin turno previo, para la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis, según el grupo etario y sanitario. Las actividades se desarrollarán por la mañana en el hospital De La Baxada Doctora Teresa Ratto, aunque también habrá jornadas libres en plazas, la Costanera Baja durante la Feria de Emprendedores y Artesanos, y la peatonal San Martín, en Paraná.

En Neuquén, la campaña de vacunación avanzaba con 1.654.240 vacunas aplicadas y el 89% de la población presenta el esquema completo por lo que la ministra de Salud, Andrea Peve, recordó días atrás que «la pandemia no terminó y la vacuna ha demostrado ser una gran herramienta para evitar los casos graves».

En Río Negro, donde se aplicaron más de 1.700.000 dosis anticovid, las autoridades recordaron que «la provincia cuenta con vacunas disponibles y quienes deseen recibir su primera dosis o completar esquemas pueden acercarse en los horarios habituales, a cualquier vacunatorio o centro de salud más cercano».

Jujuy también continúa con diferentes estrategias con la vacunación de niños de 3 a 11 años, adolescentes y mayores de 18 años, embarazadas sin requerimiento de prescripción médica y personas con discapacidad, todo de forma espontánea, informó el Ministerio de Salud provincial. «Para niños incluyendo el refuerzo va medio lenta como en todo el país, con ellos hicimos planes especiales para ir a vacunar a las escuelas y demás pero en general es el grupo de población que viene más retrasado», dijo a Télam el ministro de Salud jujeño Antonio Buljubasich. La campaña cuenta con distintos vacunatorios en la capital jujeña y el interior, además de un vacunatorio móvil que realiza recorridos semanales y los operativos casa por casa.