Comenzó el Provincial de Juveniles

Desde esta tarde y hasta el próximo domingo, se juega en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Torneo Provincial de Handball a nivel clubes destinado a categorías Juveniles.

De esta forma, en rama femenina y masculina, se buscará definir a los mejores equipos de Chubut. Nueva Generación vs Municipal Km 5 en caballeros, Nueva Generación vs Independiente y Municipal Esquel vs Cumehue en damas, fueron los primeros encuentros del certamen.

La cita Provincial ya está en juego

Esta tarde de viernes comenzó el Torneo Provincial de Juveniles de Handball, que se disputa en las sedes de la Escuela N°722 de Próspero Palazzo y el Gimnasio Municipal N°4.

De esta manera, serán tres días de acción para el certamen organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, a través de la Asociación de Handball de Comodoro Rivadavia, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En total, cuenta con la participación de 9 equipos en mujeres y 8 equipos en varones. Entre ellos, participarán representando a Comodoro Rivadavia: Municipal Km 5 en ambas ramas, Nueva Generación en ambas ramas, Municipal Palazzo en varones; Petroquímica y Municipal 4 en mujeres.

Los equipos que componen el certamen de la Asociación cordillerana serán Trevelin en varones y Esquel en ambas ramas. Mientras que del Valle llegarán CEF, Independiente de Trelew, Arena Madryn y Cumehue en mujeres; CEF, Independiente y Grilli de Puerto Madryn en varones.

HANBDALL – TORNEO PROVINCIAL JIUVENILES

PROGRAMACIÓN DIA VIERNES

RAMA MASCULINA

15.30 hs. Nueva Generación vs Municipal Km 5 (Zona A) en el Municipal 4.

17.00 hs. Trevelin vs CEF 26 (Zona A) en la Escuela 722.

17.00 hs. Municipal Palazzo vs Independiente Trelew (Zona B) en el Municipal 4.

18.30 hs. Esquel vs Grilli (Zona B) en la Escuela 722.

RAMA FEMENINA

14.00 hs. Nueva Generación vs Independiente (Zona A) en el Municipal 4.

14.00 hs. Municipal Esquel vs Cumehue (Zona B) en la Escuela 722 de Palazzo.

15.30 hs. Municipal 4 vs Arena Madryn (Zona C) en la Escuela 722 de Palazzo.

19.30 hs. Municipal Km 5 vs Independiente (Zona A) en el Municipal 4.

21.00 hs. CEF vs Arena Madryn (Zona C) en el Municipal 4.

21:00 hs. Petroquímica vs Cumehue (Zona B) en la Escuela 722 de Palazzo.