Biss encabezó la asunción de autoridades de la UCR de Gaiman y 28 de Julio

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) del Chubut, Damián Biss, encabezó este viernes en la localidad de 28 de Julio el acto en el cual se formalizó la asunción de las nuevas autoridades partidarias de la localidad y la vecina Gaiman. Allí, además, la intendenta local, Adriana Agüero, anunció que irá por un nuevo mandato en las elecciones del año próximo.

En el acto, realizado en el salón “El Atardecer”, sobre la margen norte del Río Chubut, con la presencia de militantes y simpatizantes de la UCR, Biss entregó los certificados como presidente y vicepresidente del Comité Departamental de 28 de Julio a Sergio Gamazo y Adriana Agüero respetivamente; y a Rubén Paira y Miguel Ñanco, en el caso del Comité de Gaiman.

“Es muy grato ver que el radicalismo se sigue fortaleciendo institucional y políticamente en toda la provincia, ya que nuestro objetivo, desde el momento que asumimos, el pasado 23 de abril, es tener un partido unido y con reales perspectivas de futuro”, dijo Biss.

“La UCR tiene a militantes y actuales autoridades municipales que han demostrado compromiso y gran capacidad, sobre todo en momentos de crisis, como se ha visto en nuestra capital provincial, en Gaiman, en Esquel, en Rada Tilly, y aquí en 28 de Julio, por lo que saludamos la decisión de Adriana de ir por la reelección para consolidar los cambios positivos que empezaron a producirse en la localidad aun en tiempos de pandemia”, agregó.

Equipo de gestión

Por su parte, Agüero indicó: “Estar a cargo del Poder Ejecutivo de 28 de Julio es una responsabilidad que asumí desde el amor a mi localidad, desde la convicción clara que tengo sobre que el ejercicio del poder posibilita cambiar las cosas; y la certeza que se hace de la mano de un buen equipo de gestión y la red de contención de mi partido”.

La intendenta y vicepresidenta del radicalismo local agregó: “A lo largo de esta primera gestión, una de nuestras metas fue y sigue siendo ordenar las cuentas municipales, que estaban totalmente en rojo”.

“Este ordenamiento administrativo-financiero hoy nos permite avanzar en acciones más fuertes, ya que generamos confianza financiera y nuestros compromisos económicos son respetados a rajatabla. No nos endeudamos ni gobernamos sobre la hipoteca de nuestra localidad”, enfatizó.

Transparencia, solvencia y equipo

“Transparencia, solvencia y equipo de trabajo es nuestra fortaleza. Quienes me acompañan lo entienden y gestionan día a día a partir de allí. Y hoy podemos proyectar el próximo período de Gobierno con mayor tranquilidad, sobre bases firmes que nos permiten construir y salir de esa dinámica que se había instalado por las anteriores administraciones que generaron una estructura endeble y al borde del derrumbe”, sostuvo, al anunciar el camino a su reelección.

“El futuro Parque Industrial, el despegue turístico, una mejor conectividad para la ciudad, el apoyo absoluto a los productores agropecuarios, el valor agregado a los productos locales, la jerarquización del matadero y una oferta educativa para que nuestros jóvenes tengan un futuro en la región, son algunos de los ejes que trabajamos día a día”, mencionó entre sus acciones de Gobierno.

En este contexto finalizó: “Es claro que una gestión de cuatro años, con una pandemia en el medio que nos aisló y dificultó la tarea, no alcanza. No trabajamos en visiones románticas inalcanzables sino que, con firmeza y respeto, estoy convencida que nuestras decisiones son las correctas y viables. Solo se trata de trabajar incansablemente. Solo se trata de gobernar”.