Batakis será recibida el lunes en Washington por Georgieva

La ministra de Economía, Silvina Batakis, será recibida el lunes próximo en Washington por la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, adelantaron fuentes oficiales.

El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, trabajó en la agenda que desarrollará la ministra la capital de Estados Unidos, donde la funcionaria también celebrará encuentros con funcionarios del Tesoro, del Banco Mundial, inversores de Wall Street y directivos de empresas internacionales.

«La ministra Silvina Batakis va a llegar el domingo por la tarde a Washington, y luego vamos a tener inmediatamente una reunión de trabajo en la Embajada», dijo a Télam el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.

«El lunes por la mañana la recibirán altos funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, después harán lo mismo autoridades del Fondo Monetario Internacional y finalmente ejecutivos del Banco Mundial», detalló el diplomático.

«La reunión más importante es la que realizará al FMI, donde la recibirá Kristalina Georgieva el lunes al mediodía”, completó Argüello.

El embajador señaló que «el presidente Alberto Fernández, sobre la base de que se difiere unos días la reunión con el presidente Joseph Biden, me instruyó para armar una intensa agenda para la ministra de Economía, y está armada», remarcó.

Argüello, al dar detalles de la agenda, precisó que «el martes vamos a hacer un desayuno de trabajo con inversores y analistas de Wall Street, que vendrán a Washington, en la Embajada argentina; y después vamos a tener en la US Chamber of Commerce una ronda con las principales empresas norteamericanas que tienen inversiones en la Argentina».

«Después de eso, la ministra Batakis mantendrá una serie de bilaterales con las autoridades de las empresas Google, Chevron, Amazon y General Motors», completó el diplomático.